Zur Förderung der Diversität

Die Sparda-Bank West fördert den ColognePride e.V. mit einer Zuwendung in Höhe von 2.000 Euro. Tanja Decking, Generalbevollmächtigte der Sparda-Bank West, überreichte in den Räumlichkeiten des Vereins einen symbolischen Scheck an Uwe Weiler, Geschäftsführer des ColognePride e.V. und Vorstandsmitglied Natalie Hagen. Der Verein verwendet die Förderung aus den Reinerträgen des Gewinnsparvereins bei der Sparda-Bank West zur Finanzierung des ColognePride 2025.

Der ColognePride e.V. setzt sich für Sichtbarkeit und gesellschaftliche Anerkennung der LGBTQIA+-Community ein. Seit dem vergangenen Jahr ist das Thema Diversität fest in der Unternehmensstrategie der Sparda-Bank West verankert. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt hat die Genossenschaftsbank ihr Bekenntnis zu einem respektvollen und inklusiven Arbeitsumfeld auch nach außen hin sichtbar gemacht.

„Mit der Zuwendung an den ColognePride e.V. setzen wir – passend zum bevorstehenden Deutschen Diversity-Tag am 27. Mai – ein klares Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und gesellschaftliche Offenheit“, erklärt Tanja Decking. „Der Impuls zur Unterstützung kam von einem unserer Kollegen und wir freuen uns sehr, den ColognePride 2025 bei der Durchführung der Veranstaltung unterstützen zu können.“