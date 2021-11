„Wie soll dat nur wigger jon …?“ Den Beginn der Bläck-FöössHymne „En unserem Veedel“haben in der vergangenen Session sicherlich einige KarnevalistInnen im Sinn gehabt, als dieCorona-Pandemie einen dicken Strich durch die Fünfte Jahreszeit gemacht hat und der Karneval in Köln notgedrungen sehr verhalten und auf Abstand gelebt wurde.

In seiner bis zum 11. November verlängerten Online-Ausstellung „Alaaf auf Abstand“ dokumentiert das Kölnische Stadtmuseum diese außergewöhnliche Session des Pandemiekarnevals mit ausdrucksstarkenFotografien und Reportagen von Costa Belibasakis, Constantin Ehrchen und Joachim Rieger.

Karneval dank 2G- und 3G-RegelAls das Festkomitee Kölner Karneval im vergangenen Februar im Rahmen des Rosenmontagszuges 2021 im Puppenformat des Hänneschen Theaters mit „Alles hät sing Zick” das Motto der Session 2022 vorstellte, war die Hoffnung, dass es wieder eine annähernd normale Session werden könnte noch einzartes Pflänzchen. Nun deutet vieles darauf hin, dass sich die Jecken tatsächlich wieder zum närrischen Treiben sowie zum gemeinsamen Singen und Schunkeln versammeln können. Natürlich werden an vielen Orten die 3G-Regeln gelten, so beispielsweise auch am 11.11. in der Altstadt und im Kwartier Latäng. So sollen voraussichtlich Geimpfte, Genesene und Menschen mit negativem PCRTest an Karnevalsveranstaltungen teilnehmen können. Manche Veranstalter setzen aber sogar auf die 2G-Regel.

× Erweitern Festkomitee Kölner Karneval Das Kölner Dreigestirn 2021 darf 2022 erneut amtieren.

Fastelovend mit vielen FacettenDas Motto 2022 könnte kaum passender sein. Denn, wie Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn erklärte, habe der Kölner Karneval in der vergangenen Saison gezeigt, „dass er viele Facetten hat – nicht nur die bunten, grellen und lauten. Aber genauso wie die kleinen, stillen Momente Platz im Herzen derKölner haben, sehnen sie sich auch wieder nach dem wunderbar engen Miteinander im Fastelovend – bei Sitzungen, Partys und dem Rosenmontagszug. So hät in Kölle alles sing Zick.” Außergewöhnlich wird die Session 2022 insbesondere für Prinz Sven I. (Sven Oleff), Bauer Gereon (Gereon Glasemacher) undJungfrau Gerdemie (Dr. Björn Braun) sein. Ihre Amtszeit als Kölner Dreigestirn endete eigentlich mit der Nubbel-Verbrennung am Aschermittwoch 2021. Die außergewöhnlichen Umstände machen es nun abermöglich, dass die närrischen Würdenträger nun auch die Ersten sein werden, die eine zweite Amtszeit regieren dürfen.

Karneval in PlanungDie große Karnevals-Sause „Elfter im Elften“ wird am 13. November unter Einhaltung der 2G-Regel in der LANXESS arena stattfinden. D. h. nur geimpfte und genesene Personen haben Zutritt zur Veranstaltung. Gleiches gilt für die „Stunksitzung“, deren Premiere für den 16. Dezember geplant ist, und für die „Röschen Sitzung“, die am 26. Februar 2022 im Gloria über die Bühne gehen soll. Für Stimmung im großen Rahmen sorgt die „Lachende Kölnarena“ vom 28. Januar bis 27. Februar. Die Pänz sind in der LANXESS arena am12. Februar an der Reihe. „Fatal Banal“ möchte am 28. Januar 2022 ins närrische Rennen gehen, während die „Schnittchensitzung“ auf Anfang Juni 2022 verlegt wurde. Wie der Straßenkarneval 2022 aussehen wird, hängt vor allem vom Verlauf des kommenden Winters ab.

INFO Mehr zur nächsten Session unter www.koelnerkarneval.de

