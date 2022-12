10 Jahre Kulturkirche Ost

Was hat eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft mit einer Kirche zu tun? Und warum kümmert sich diese Wohnungsbaugesellschaft um Kultur? Diese Fragen werden oft gestellt, wenn Menschen merken, dass die Kulturkirche Ost in Buchforst von der GAG Immobilien AG betrieben wird. Die Antworten sind naheliegender, als es den Anschein hat.

Kultur in den Siedlungen und Quartieren der GAG ist dem Unternehmen seit seiner Gründung ein wichtiges Anliegen. Basierend auf der Erkenntnis, dass ein Zuhause mehr als nur ein Dach über dem Kopf ist, unterstützt die GAG viele kulturelle Initiativen und Einrichtungen. Und seit fast zehn Jahren praktiziert sie das überaus erfolgreich in der Kulturkirche Ost.

Die Kulturkirche Ost damals wie heute

Das als evangelische Auferstehungskirche errichtete und 1968 geweihte Gotteshaus kam 2008 im Rahmen des Modellvorhabens „Kirchenumnutzungen“ des Landes NRW zur GAG. Buchforst wird maßgeblich von der GAG geprägt, vor allem durch die historischen Riphahn-Siedlungen „Weiße Stadt“ und „Blauer Hof“. Am Rande der „Weißen Stadt“ gelegen und seit dem Jahr 1992 unter Denkmalschutz gestellt, gehört die Auferstehungskirche seit gut einem halben Jahrhundert zu den architektonischen Attraktionen im Veedel. Nach der Übernahme durch Kölns größte Vermieterin wurde sie umfassend modernisiert und im Herbst 2012 als Kulturkirche Ost wieder eröffnet.

Kultur wird hier großgeschrieben

Kulturinteressierten wird seitdem ein interessantes, abwechslungsreiches und ausgewogenes Programm für jeden Geschmack geboten. Kunst, Musik, Lesungen, Gratis-Kultur- Kino – die Bandbreite deckt zahlreiche Kunstrichtungen und Genres ab. Ein engagiertes Team der GAG stellt die Veranstaltungen zusammen, hält den Kontakt zu den KünstlerInnen und bringt die Kulturkirche Ost denjenigen nahe, für die sie gedacht ist: den Menschen vor Ort im Quartier und in ganz Köln.

Der Eventkalender für den Rest des Jahres ist gefüllt

Auch im letzten Monat diesen Jahres gibt es eine eine Vielzahl Events in der Kulturkirche Ost. Los geht's am Freitag, 2. Dezember, mit der Vernissage zur Ausstellung „Heiter mit Aussicht auf wolkig“ von GAG-Hausmeister Marco Frangenberg. Am Samstag, 3. Dezember, lädt das Vorstadtkino in „Das Schloss“ von Michael Haneke. Das Ellington Trio huldigt am Freitag, 9. Dezember, der gleichnamigen Jazz-Ikone, ehe am 18. Dezember die Zaubernacht zu einer Doppelvorstellung öffnet.

Kulturkirche Ost (Buchforst), Kopernikusstr. 34, Tel. 201 10, weitere Infos und Programm unter: www.kulturkirche-ost.de

