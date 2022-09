Alles rund um‘s Bike

Die Messe Intermot bietet Branchenneuheiten in der Welt der Motorräder und Roller, Austausch zu neuen Produkten, Motorradkleidung und sämtliches Zubehör sowie Touring Tipps, Community Treff und Einstieg in die Welt der motorisierten Zweiräder, bis hin zu Profi News und Austausch. Die Motorradbranche hat somit einen Treffpunkt in den Kölner Messehallen – dieses Jahr findet die Intermot vom 4. bis 9. Oktober statt. Ideeller Träger ist der Industrie-Verband Motorrad Deutschland e. V. (IVM), welcher die Intermot zur führenden internationalen Business- und Eventmesse für die motorisierte Zweiradwelt weiter ausbauen möchte. Dabei weist die Intermot 2022 ein neues Konzept auf.

× 1 von 4 Erweitern Koelnmesse GmbH // Dirk Schäfer × 2 von 4 Erweitern Koelnmesse GmbH // Thomas Klerx × 3 von 4 Erweitern Koelnmesse GmbH // Oliver Wachenfeld × 4 von 4 Erweitern Koelnmesse GmbH // Thomas Klerx Prev Next

Der Spaß in der Welt der Motorräder findet da draußen live und in Farbe statt – so freut sich die Intermot Messe 2022 wieder Fans und Branchenkenner vor Ort in den Kölner Messehallen versammeln zu können. Dabei ist das neue Konzept: Innovation, Community und Lifestyle. Der Direktor der Intermot, Alexander Wolff, erläutert: „Innovation steht für die Neuheiten bei Modellen und Zubehör, für Zukunftsmobilität und Konzeptstudien. Community beschreibt die Branchenplayer und die Motorradfans, die wir gezielt über die Schlagworte „Digital“, „Event“, „Jung“, „International“ und „Business“ triggern. Und Lifestyle ist Synonym für die Faszination und das Lebensgefühl Motorrad. Damit die weltweite Motorrad-Community auch nichts verpasst, werden wir Premieren, Präsentationen und Neuheiten der Intermot „live“ streamen.“

Sechs Welten der Intermot

Bei der „World of ennovation“ dreht sich alles um eMobility und visionäre Technologien: von smarten Lösungen wie Fahr-Assistenzsystemen und App- und Smartphone-Integration über Sharing-Konzepte bis hin zu innovativen eFuels wird hier die Zukunft des Bikens thematisiert. Die „World of 125ccm“ ist gedacht für Einsteiger und die junge Generation: Mit Beratung zu Führerschein oder Erstausrüstung, einem Probefahrparcours und einem umfassenden Sortiment finden hier sowohl junge Biker als auch Freunde des Führerscheins B196 alles, was sie brauchen. Das Ganze wird mit Events, z.B. einer Sonderschau aller verfügbaren 125ccm-Modellen, abgerundet. In der „World of Shop@Intermot“ kann man sich mit neuer Ausrüstung für die kommende Saison ausstatten. Die „World of parcours“ ermöglicht die erste Fahrt auf einer 125ccm-Maschine, eine Runde auf einem Big Bike oder eine Tour mit einem E-Bike oder E-Roller. In der „World of Touring“ kann man die Welt des Motorradreisens entdecken. Erlebnisberichte über die kurvenreichsten Strecken der Welt sorgen dafür, dass die Inspiration auf Hochtouren läuft. Außerdem gibt es Tipps und das passende Zubehör rund um das spannende Thema Touring. Die Bühne für Classic- und Retro-Bikes, Bikes und Zubehör im Look und Feel der 70er Jahre findet sich wider in der „World of Heritage and custom“ – ein Fest für die internationale Community und ihre spektakulären Designs bis hin zu einzigartigen Bikes und individuellen Umbauten. Damit ist die Intermot eine Erlebnismesse. Und zu erleben gibt es viel: Wer schon Mal Motorrad gefahren ist, weiß, wie es ist, das Grinsen schon durch den Helm sehen zu können.