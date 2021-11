Das Schlafzimmer im Update

Als multifunktionaler Wohnraum ist hier entspannen, lesen, anprobieren und ankleiden möglich. Gerade in den vergangenen Monaten wurde das Schlafzimmer auch für das Arbeiten im Homeoffice genutzt. Als Abstellraum für allerlei Gerätschaften und Haushalt fungiert das Schlafzimmer als Ruheraum heute nicht mehr. Ein gutes Schlafzimmer sieht anders aus, wenn es seine multifunktionalen bis hin zu repräsentativen Funktionen, oder auch allein nur das Bedürfnis nach gesundem Schlaf erfüllen soll.

× Erweitern EuroComfort Group Bett Sevilla, Milieu Manhattan

Smarter und besser schlafen

Aus gesundheitlichen Gründen ist es von enomer Wichtigkeit, den individuellen Schlaf durch verschiedene Maßnahmen zu optimieren, denn bei dauerhaftem Schlafmangel steigt das Risiko für Übergewicht, Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes und vieles mehr. Der gesunde und gesundheitsfördernde Schlaf ist daher ein sehr begehrtes Gut. Das moderne Bett der Zukunft vereint zu diesem Zweck intelligent konstruierte und individuell konfigurierbare Betten­ und Matratzensysteme mit klugen Assistenzsystemen, um den darin Liegenden einen Ruheort bieten zu können, der sanft in den Schlaf wiegt und gut durchschlafen lässt. Smarte Tools überwachen den Schlaf, machen Vorschläge zu Verhaltensänderungen, regeln die jeweiligen Raumtemperaturen oder schreiten bei Unruhe oder Schnarchen mittels einer automatischen Verstellung der Lagerung ein. Verschiedene Analyse­ und Beratungstools sind Bestandteil der spannenden Innovationskultur der Branche.

× Erweitern Achim K. Roesch, DGPh My Care Bed von Rummel

Grün und nachhaltig schlafen

Das Schlafzimmer der Zukunft trägt selbstverständlich auch dem Umweltschutzgedanken zunehmend Rechnung und ist neben den gesundheitlichen Aspekten auch der Nachhaltigkeit verpflichtet. Die Verwendung nachwachsender Rohstoffe sowie der Recyclingaspekt stehen immer deutlicher im Vordergrund. Gerade in der Einrichtungssparte Schlafzimmermöbel und Matratzen, in der es auf Wohngesundheit ganz besonders ankommt, gibt es derzeit viele innovative Produktkonzepte mit Vorbildcharakter. Wie grün unsere Schlafzimmer sind und wo die Reise hingeht – das wird die Themenwelt Sleep auf der kommenden Messe imm cologne 2022 anschaulich zeigen. Die imm cologne findet vom 17.01.­ bis 23.01.2022 in den Hallen der Koelnmesse statt.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!