Was 2001 als erstes Designer Outlet der Niederlande begann, zieht heute jährlich mehr als 8,3 Millionen Besucher an. Für Millionen Menschen aus Nordrhein-Westfalen gehört Roermond längst zu den beliebtesten Zielen für Shopping, Gastronomie und Tagesausflüge.

Das Designer Outlet Roermond feierte am 19. November 2026 sein Jubiläum und blickte dabei nicht nur auf vier große Entwicklungsphasen zurück. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem der Wandel von einem klassischen Outlet-Center zu einer Destination, die Shopping, Gastronomie, Service und einen Besuch der historischen Innenstadt miteinander verbindet.

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Heute vereint das Center 185 Stores mit mehr als 200 Designer- und Premiummarken sowie rund 25 Restaurants und Cafés. Mehr als 8,3 Millionen Menschen besuchen das Designer Outlet Roermond jährlich. Die besondere Lage im niederländisch-deutsch-belgischen Grenzraum gehört dabei seit der Eröffnung zur Identität des Standorts: Rund 25 Millionen Menschen leben innerhalb einer Fahrzeit von 90 Minuten. Deutsche Gäste stellten 2023 etwa die Hälfte des jährlichen Besucheraufkommens.

Ein Tagesausflug statt eines reinen Einkaufsbummels

Parallel zum Markenangebot hat das Designer Outlet Roermond sein gastronomisches und serviceorientiertes Angebot kontinuierlich ausgebaut. Heute verteilen sich rund 25 Restaurants und Cafés über das Center. Zu den jüngeren Ergänzungen zählen Le Pain Quotidien, Cinnamood, Oakberry und het Koekemannetje. Sitzgelegenheiten, Begrünung, saisonale Installationen und kuratierte Gastronomie- und Kioskkonzepte sollen den Aufenthalt über den reinen Einkauf hinaus erweitern.

Nordrhein-Westfalen bleibt ein zentraler Markt

Für Besucherinnen und Besucher aus Nordrhein-Westfalen ist Roermond seit Jahren ein etabliertes Ziel für Tagesausflüge und Wochenendbesuche. Allein 2024 kamen nach Angaben des Centers mehr als vier Millionen Gäste aus Deutschland. Deutschland stellte damit rund die Hälfte des gesamten Besucheraufkommens.

„Deutschland ist für das Designer Outlet Roermond einer unserer wichtigsten Märkte. Viele unserer deutschen Gäste kommen aus Nordrhein-Westfalen und kennen das Center seit Jahren“, sagt Jasmine Biesmans, Regional Communications Manager beim Designer Outlet Roermond.

Die enge Verbindung mit der Stadt Roermond ist Teil der weiteren Entwicklung. Kooperationen mit der Kommune, der lokalen Gastronomie, Hotels und weiteren Partnern sollen das Outlet und die historische Innenstadt als gemeinsames Reiseziel stärken. Für Gäste bedeutet das: Der Besuch lässt sich mit Gastronomie, Kultur und einem Stadtbummel verbinden.

Von 36 vermieteten Stores zum internationalen Markenstandort

Zur Eröffnung im November 2001 waren von rund 70 verfügbaren Einheiten zunächst 36 vermietet. Zu den frühen Ankermarken gehörten Nike, Adidas, Levi’s und Puma. Bereits in den folgenden Jahren gewann das Angebot mit Polo Ralph Lauren, Zegna und Salvatore Ferragamo deutlich an internationalem Profil.

Mit der zweiten Erweiterung ab 2005 wuchs das Center auf rund 120 Stores. Zugleich erhielt es seine von niederländischer und Amsterdamer Architektur inspirierte Gestaltung. Marken wie HUGO BOSS, Tommy Hilfiger, Armani, Gucci, Loro Piana, Prada und Burberry stärkten in dieser Phase die Positionierung im Premium- und Luxussegment.

2011 folgte die dritte große Entwicklungsphase. Rund 7.000 Quadratmeter zusätzliche Fläche brachten das Center auf etwa 35.200 Quadratmeter und rund 150 Stores. Die vierte Erweiterung im Jahr 2017 ergänzte weitere 11.600 Quadratmeter und mehr als 50 Einheiten. In den Jahren 2025 und 2026 wurde das Luxusportfolio unter anderem um Fendi, LOEWE und Balenciaga erweitert. Gleichzeitig investierten langjährige Partner wie Polo Ralph Lauren, Nike, Adidas, Levi’s und Lacoste in größere Stores, neue Konzepte und modernisierte Flächen.

Jubiläum mit Blick nach vorn

Das 25-jährige Bestehen markiert für das Designer Outlet Roermond nicht nur einen Rückblick auf vier Ausbauphasen. Künftig sollen neue Marken, gastronomische Angebote, Services, Veranstaltungen und erlebnisorientierte Konzepte den Standort weiterentwickeln. Dabei bleibt der grenzüberschreitende Charakter ein Kern der Positionierung: als Shopping- und Freizeitdestination für Gäste aus den Niederlanden, Deutschland, Belgien und darüber hinaus.