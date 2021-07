Die neue Tisch-Manie

Beistelltische, wohin der Blick fällt: Kaum eine Wohnstrecke, kaum ein Interior Design, das derzeit ohne sie auskommt. So ist das It-Möbel auch unter den 2021-Neuheiten der Möbelaussteller der imm cologne ausgesprochen prominent anzutreffen. Die neuen Beistelltische sind dekorativ, dabei praktisch und flexibel, und sie ersetzen, vor allem in kleineren Wohnungen, oft den Couchtisch. Auf ihnen finden Teetasse und Snacks, aber auch Zeitschriften und angesagte Coffee Table Books ihren Platz. Oder sie dienen als private Ausstellungsfläche für Deko-Objekte und Vasen. Dazu bieten Hersteller die Beistelltische oft in unterschiedlichen Höhen und Größen an, so dass sie auch als Gruppe reizvoll arrangiert werden können.

Raffiniert

Bei der Tischserie Ova (siehe Titel), gestaltet von der Kölner Designerin Meike Harde für Pode, verleihen asymmetrisch gestaltete Tischbeine dem Möbel eine optische Leichtigkeit. Ova besteht aus vier runden Modellen und einem rechteckigen Beistelltisch. Für mehr Kombi-Möglichkeiten sind die runden Versionen in mehreren Höhen und Größen erhältlich.

× Erweitern String Furniture Museum Sidetable Aluminium von String Furniture

Praktisch

Der Beistelltisch Museum Sidetable von String Furniture punktet mit außerordentlicher Flexibilität, denn die Ablagefläche des minimalistischen Tischs ist in der Höhe verstellbar – ein Plus für einen vielseitigen Einsatz in der ganzen Wohnung. Den Sidetable gibt es in fünf Farben.

× Erweitern Gerhardt Kellermann; ClassiCon Sedan Lounge Chair & Sol Table von ClassiCon

Facettenreich

Elegante Skulptur und funktionaler Beistelltisch in einem. Je nach Blickwinkel, Lichteinfall und Schattenspiel fügen sich die farbig-transparenten Elemente des Tisches Sol Table von ClassiCon (Design: Ortega Guijarro), in drei verschiedenen Farben erhältlich, zu immer neuen Silhouetten zusammen und schlagen ihrem Betrachter auf diese Weise ein optisches Schnippchen.

× Erweitern Menu Passage Lounge Table Échasse Vase 5 von MENU

Gelassen

Bei der Lounge-Table-Serie Passage von Menu (Design: Krøyer-Sætter-Lassen) verbinden sich die Qualität von FSC®-zertifiziertem Massivholz, runde Formen und traditionelles dänisches Tischler-Handwerk. Die Tische verströmen ein Gefühl von Gelassenheit. Erhältlich sind sie in drei Größen jeweils in natur oder dunkel lackierte Eiche.

