Das Leben ist kein Ponyhof. Das ist allgemein bekannt. Doch was die „goldene Mitte“ des Lebens für uns alle bereithält, damit konnte selbst Paul Panzer nicht rechnen.

In seinem neuen Programm „Midlife Crisis … willkommen auf der dunklen Seite“ zeigt sich der Ausnahmekünstler in der Krise seines Daseins. Ob er erkennt, worauf es ankommt sich seinen Zweifeln ergibt oder doch lieber noch mal komplett durchstartet, erleben die Zuschauer am besten live. Paul hat die 40 überschritten und schon, so scheint es, alles erreicht – er kann stolz auf sich sein. Er ist ins richtige Alter gekommen – und ins Grü- beln: „Und was kommt jetzt? Soll es jetzt so bleiben? War das alles?“ Denn sind die Kinder erst erwachsen und ist die Frau auf Weltreise, macht die „Midlife Crisis“ auch vor Paul nicht halt. Zum ersten Mal im Leben hat Panzer Zeit nur für sich und die Frage: „Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt?“ Woher kommt das Gefühl, von nun an ginge es nur noch bergab? Und was hilft dagegen? Neue Ziele stecken? In die Disco mit Bolle? In die Beauty Farm mit Hilde? Marathon vielleicht? Oder vielleicht eine Nummer kleiner: Erst einmal überhaupt vom Sofa aufstehen?

Nicht umsonst hat Panzer sein aktuelles, siebtes Programm „Midlife Crisis … willkommen auf der dunklen Seite“ genannt. Nach mehr als 15 Jahren an der Spitze der deutschen Comedy und sechs der erfolgreichsten Comedy-Bühnen-Shows überhaupt tritt der Ausnahmekomiker nun seine emotionalste und persönlichste Reise an: eine Geisterbahnfahrt durch das Tal der Tränen, durch das jeder Mann und jede Frau einmal muss, vielleicht ja gar zusammen. Zum Glück ist Panzer ja ein messerscharfer Analytiker und weiß, wie er mit den vielen plötzlichen Ideen umgehen und die ganzen Klischees einordnen soll. Zum Schluss gibt es schon einmal einen kleinen Ausblick auf die Zukunft. Denn im Herbst startet Paul Panzer schon seine neue Tour und lädt ein zum jüngsten Gericht. Nach sieben Live-Programmen führt er das Publikum doch nun tatsächlich ans Ende aller Tage. Schon immer waren sie seine große Leidenschaft, die menschlichen Abgründe, Schwächen und Unzulänglichkeiten. Mit „Apaulkalypse“ nimmt uns Paul an die Hand, mit in die Strahlungszone menschlicher Dummheit und lehrt uns die große Freude am Weltuntergang.

Paul Panzer, 07.05., 20h, LANXESS arena, www.paulpanzer.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!