FIBA EuroBasket 2022

Am 1. September öffnet die Kölner Lanxess Arena ihre Pforten für das europäische Basketball-Highlight 2022. Eine Woche lang finden hier die Spiele der Vorrundengruppe B der Basketball-Europameisterschaft statt, in der die deutsche Nationalmannschaft gegen eine starke Konkurrenz um den Einzug in die Endrunde spielt.

In der Finalrunde wird vom 10. bis 18. September in Berlin der neue Basketball-Europameister ermittelt. Deutschlands bester Basketballer und EM-­Botschafter Dirk Nowitzki hatte im Rahmen der Aus­losung dem DBB-Team eine echte „Hammer-Gruppe“ mit hoch attraktiven Gegnern beschert. So misst sich die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert im Kampf ums Weiterkommen mit Vize-­Olympiasieger Frankreich, den starken Slowenen um NBA-Superstar Luka Dončić, Litauen, Ungarn und Bosnien und Herzegowina.

DBB-Team bei den RheinStars

Im Basketball Campus Köln, der neuen und hochmodernen Trainingsstätte der RheinStars, trafen zur Vorbereitung auf das Turnier der Europameisterschaft 17 Spieler, Trainer und das Funktionsteam zur ersten gemeinsamen Trainingseinheit zusammen. Angeführt wird das deutsche Team von Spielmacher Dennis Schröder (zuletzt Houston Rockets, derzeit vereinslos). Mit den Wagner Brüdern Moritz und Franz (beide Orlando Magic) sowie Daniel Theis (Indiana Pacers) stehen insgesamt vier NBA-Akteure im vorläufigen Kader, der bis zum EM-Start noch auf zwölf Spieler reduziert werden muss. Am 6. August starteten in Köln zudem Kapitän Robin Benzing (Fortitudo Bologna), Niels Giffey (zuletzt Zalgiris Kaunas, derzeit vereinslos), Justus Hollatz (CB Breogán), Karim Jallow (ratiopharm Ulm) David Krämer (Basketball Löwen Braunschweig), Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn), Maodo Lo, Johannes Thiemann (beide Alba Berlin), Andreas Obst (Bayern München), Kenneth Ogbe (Baskets Oldenburg), Christian Sengfelder (Brose Bamberg), Johannes Voigtmann (zuletzt ZSKA Moskau, derzeit vereinslos) und Jonas Wohlfarth-Bottermann (Hamburg Towers) in die Vorbereitung.

EM-Auftakt gegen ­Frankreich

Das erste Spiel der EuroBasket 2022 bestreitet das DBB-Team am 1. September zur Prime-Time um 20.30 Uhr gegen den amtierenden Vize-Olympiasieger Frankreich. Die Franzosen gehören im internationalen Basketball eigentlich immer zu den Medaillenkandidaten, denn der NBA-„Fundus“ an Spielern ist groß. Bekanntester Akteur ist Rud Gobert, der 215cm große Center der Minnesota Timberwolves (Trade von den Utah Jazz am 1. Juli 2022). Der NBA Defensive Player of the Year 2018 und 2019 sowie NBA All-Star 2020 und 2022 gewann mit Frankreich jeweils Bronze bei den Weltmeisterschaften 2014 und 2019 sowie bei der EM 2015. Defensiv wird Gobert der „Anker“ des französischen Teams sein. Im unmittelbaren Vorlauf der Partie erfährt Dirk Nowitzki, insgesamt über 20 Jahre lang im deutschen Nationalmannschaftstrikot aktiv, die größtmögliche Ehrung des Deutschen Basketball Bundes. Sein Trikot mit der Nummer 14 wird vor den Augen von 18.000 Zuschauern unter das Hallendach gezogen und künftig vom DBB nicht mehr vergeben. Dies wird der fulminante Auftakt für eine Woche mit Spitzenbasketball.

