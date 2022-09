Herzlichen Glückwunsch!

Nach der langen Corona-­Pause ist Kölns erstes Musical ein Jahr „am Stück“ in der Volksbühne am Rudolfplatz zu sehen – und blickt auf ereignisreiche und erfolgreiche Monate zurück.

Was für ein Jahr für „Himmel du Kölle“: Beim Deutschen Musical Theater Preis 2020/21 hat Kölns erstes Musical gleich in vier Kategorien abgeräumt, ist beim Kölner Kulturpreis 2022 zum „Kulturereignis des Jahres“ gewählt worden und hat 2021 bei dem Karnevals-­Kult-Event „Loss mer singe“ den dritten Platz belegen könne. Ganz nebenbei hat die gefeierte Produktion ein grünes Veranstaltungskonzept entwickelt. Und das Wichtigste: mit ihrer mitreißenden Show haben die Top-DarstellerInnen inzwischen mehr als 35.000 Gästen einen unvergesslichen Abend in Kölns ältestem Theater beschert.

Kleines Jubiläum ist echter Meilenstein

Keine Frage, dass die Vorstellung Ende August in der Volksbühne am Rudolfplatz kein gewöhnlicher Abend sein wird. Denn für das gesamte Team hinter der preisgekrönten Musiktheater-Show des erfolgreichen Musical-Regisseurs Gil Mehmert hat dieses Datum eine spezielle Bedeutung: „An diesem Abend feiert unser Musical einen kleinen Geburtstag“, verrät der Produzent Frank Blase. „Dann spielen wir nämlich ein Jahr lang ohne Unterbrechung – und das ist mit Blick auf die harte Zeit der Pandemie ein echter Meilenstein.“ Denn nur wenige Tage nach der Premiere von „Himmel du Kölle“ Ende Oktober 2020 machte der damalige Lockdown weitere Vorstellungen unmöglich. Zehn Monate lang wartete das engagierte Team auf den Moment, endlich wieder voller Spielfreude auf der Bühne stehen zu können – „Kein Wunder, dass wir alle diese Premiere 1.1 nicht vergessen werden“, blickt Frank Blase zurück. „Eine Mega-Show“ Seitdem haben die hochka­rätigen DarstellerInnen und Live-MusikerInnen zahlreiche gefeierte Auftritte mit tosendem Applaus und Standing Ovations erlebt – und sind von Medien und Prominenten hoch gelobt worden: „Ein mitreißendes, witziges Gute-Laune-Stück“ schrieb die Welt am Sonntag über „Himmel und Kölle“, „Ein wahrhaft göttliches Vergnügen“ befand der Express. Rapper Eko Fresh lobt die „Mega-Show“ und für den Kabarettisten Jürgen Becker ist das erste Köln-Musical, das seiner Ansicht nach jeder Kölner gesehen haben muss, „eine Ehre für die Stadt“. Wie gut das Stück aus der ­Feder der beiden Grimme-Preisträger Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob und der Musik von Andreas ­Schnermann beim Publikum ankommt, zeigt die große Nachfrage. Wer den Kölner Musical-Hit noch nicht gesehen hat, sollte das schleunigst nachholen. Es lohnt sich, versprochen!

INFO Tickets unter himmelundkoelle.de