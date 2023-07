Endlich kommen die Musiker und Tänzer von Irish Christmas wieder zurück auf die Bühne. Es erwartet Sie ein Konzertabend, der mit mitreißender Instrumentalmusik, Gesang, irischen Geschichten ,Tanzfreude und tiefer irischer Lebenslust, die besonderen weihnachtlichen Traditionen der Grünen Insel zu uns bringt.

Ein Interview mit dem musikalischen Leiter Bob Bales und dem Veranstalter über den stimmungsvollen Konzertabend Irish Christmas:

Frage: Keltische Musik, Folklore und irischer Tanz ist in Deutschland und ganz Europa ja seit vielen Jahren sehr beliebt. Sie haben nun Irish Christmas – einen irischen Weihnachtsabend- aus der Taufe gehoben. Was ist das Besondere an diesem Konzertabend?

Weihnachten ist die Zeit des Reflektierens. Das ganze Jahr sind wir viel unterwegs. Die Arbeit und die aktive Freizeitgestaltung beschäftigt uns täglich. Weihnachten macht uns besinnlich und nachdenklich. Das Irish Christmas Konzert nimmt das Publikum mit auf eine Reise ins Innere der irischen Geschichte und zeigt das breite Spektrum der irischen Seele von Ballade bis zu fetzigen Tanzstücken.

Frage: Sie haben unter anderem die Musik zur bekannten Irish Dance Show MAGIC OF THE DANCE komponiert und damit der Show zu weltweitem Ruhm verholfen. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit ?

Naja, ich habe schon vorher einige Produktionen für verschiedene Theater in Polen, Österreich und Frankreich durchgeführt. Dies ist vielen Produzenten nicht entgangen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich einige Konzertreihen mit „Die Furys“, „Die Dubliners“, sowie mit Einzelmusikern wie Frankie Gavin und Christy Moore spielen durfte. Als ich mit Christy Moore im Frankfurter Opernhaus auf der Bühne stand, war zufällig der Produzent von „Magic“ im Publikum, der mich nach der Show direkt ansprach.

Frage: Werden bei Irish Christmas auch bekannte Weihnachtslieder gespielt ?

Wir spielen ein paar sehr bekannte, aber auch weniger bekannte Lieder und Instrumentalstücke, die man besonders in den Sessions um die Festtage in Irland zu hören bekommt.

Frage: Mit dabei bei Irish Christmas ist Tänzer Gyula Glaser, der bereits dreimal Irish Dance - Europameister und viele Jahre Tänzer bei Gaelforce Dance war und 2015 als Star- und Solotänzer bei Magic of the Dance engagiert war. Nun ist er zusammen mit seiner Frau und Tanzpartnerin Nicole Ohnesorge Bestandteil des Konzerts. Welche Rolle spielt das Tanzpaar im Konzept des irischen Weihnachtsabends?

Der Tanz ist von der Entwicklung der irischen Musik nicht wegzudenken. In der Geschichte trafen früher Händler auf den Straßen auf kleine Gruppen von Menschen. Dort wurde ein neues Akkordeon oder eine neue Fiedel gekauft. Andere Händler hatten Whiskey dabei. Es wurde getrunken, gespielt und getanzt. Nicole und Gyula spielen deshalb keine „Rolle“ im Konzept. Sie fügen sich in die Musik des Abends ein, wie damals die Menschen auf den Straßen Irlands, die anfangen zu tanzen, wenn Musiker sich finden und geben dem Ensemble rhythmischen Glanz.

Frage: Sie sind Ire und leben seit einigen Jahren in Deutschland. Vermissen Sie die grüne Insel ?

Ich bin mehrmals im Jahr in Irland. Meine Mutter kommt aus Irland und mein Vater aus Schottland. Ich bin sehr gerne in Deutschland und habe eine Menge Spaß an dem „Neuen“, was sich hier entwickelt und entfaltet. Ich trage Irland immer im Herzen. Daher ist Heimweh mir eher unbekannt.

Frage: Sie leben seit vielen Jahren in Erfurt und kennen die deutsche Mentalität. Jetzt touren Sie mit Irish Christmas durch Deutschland. Was ist das Besondere für Sie an der bevorstehenden Tour

Wir leben ja sozusagen in der Nach- Coronazeit und es ist etwas ganz Besonderes auf der Bühne zu stehen und den Menschen im Publikum endlich wieder live begegnen zu können. Deshalb freue ich mich sehr, gerade unsere schönen Weihnachtstraditionen und Songs zu spielen . Ich weiß, wie sehr das deutsche Publikum irische Musik und Lebensart liebt. Diese stellt weitaus mehr da, als ein Pint of Guinness im Irish Pub, obwohl das auch nicht die schlimmste Form von Kultur ist. Nicht wahr?

