Seit 2015 gibt es Jeck im Sunnesching und es war sofort ein bombastischer Erfolg. Wie erklären Sie sich das?

Jeck im Sunnesching ist das kölsche Sommerfestival, bei dem Rheinländer das machen, was ihnen im Blut liegt: Kölsche Musik abfeiern, Singen, Schunkeln und Verkleiden. Und das auf zwei Festivals und in vielen Eventlocation, Brauhäusern, Kneipen und Biergärten. Wir bewegen mittlerweile über 100.000 Jecken in Köln, Bonn und Umgebung. Sogar in Berlin und auf Mallorca wird gefeiert.

Wie kam es denn zu Jeck im Sunnesching?

Alex Manek vom Unkelbach hatte jedes Jahr im Sommer eine jecke Party veranstaltet. Die war immer in kürzester Zeit ausverkauft. Irgendwann haben wir dann beim Kölsch zusammen überlegt, wie wir es schaffen, diese tolle Stimmung in viele Kneipen zu übertragen. Als Marktführer in der Gastronomie entwickeln wir immer Konzepte, die Menschen aktiv in die Objekte unserer Gastro-Partner bringen. Dass wir mit Jeck im Sunnesching so erfolgreich werden, ahnte ich damals natürlich nicht. Das Potenzial haben wir aber schon bei der Premiere am Aachener Weiher gespürt. Einige zehntausend Menschen waren mitten im Sommer verkleidet. Das war ein besonders eindrucksvolles Bild, das ich nicht vergessen werde.

Wie ist das Programm?

Beim Festival im Kölner Jugendpark tritt das Who's who der kölschen Musik auf: Brings, Kasalla, Miljö, Björn Heuser und viele mehr. Die Aftershowparty läuft in diesem Jahr im Theater am Tanzbrunnen, wo übrigens auch die Bläck Fööss spielen, was mich sehr freut. Gefeiert wird natürlich auch in den Veedeln und in den Hotsports der Innenstadt wie im Kwartier Latäng oder im Belgischen Viertel. Dort gibt es nicht nur kölsche Musik. Die Bandbreite ist groß: von der brasilianischen Nacht über die 90er-Party bis zum Hip-Hop. Eben alles, was Spaß macht.

Zwei Jahre Corona-Pause. Was hat sich verändert?

Ich glaube, vielen wurde klar, wie wichtig Kneipen, Brauhäuser und Veranstaltungen für das Miteinander sind. Der Mensch ist ein soziales Wesen und möchte sich bei Begegnungen austauschen. Außerdem braucht er eine Auszeit von der Dauerkrise, die für viele sehr belastend ist.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!