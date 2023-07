Köln das Rio von Deutschland

Seit 2011 ist Köln Städtepartner von Rio de Janeiro und das nicht ohne Grund, mit 15.000 BrasilianerInnen beheimatet unsere schöne Stadt die größte brasilianische Community in Deutschland. Caipirinha, Capoeira und Samba sind aus Köln nicht mehr wegzudenken. Nicht nur beim Karneval sind BrasilianierInnen und KölnerInnen sich einig – Lebensfreude, Musik und gutes Essen gehören zu einem gelungenem Alltag einfach dazu.Am 6. August 2023, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 22 Uhr veranstaltet Brazil Top Events zum zweiten Mal das Brazilian Food Festival. Das Orangerie Theater freut sich Gastgeber für einen brasilianischen Tag voller Kunst, Kultur und Essen sein zu dürfen.

Emerson de Jesus (Brazil Top Events) im Gespräch mit dem Orangerie Theater:

Was hat euch dazu bewogen ein brasilianisches Festival zu organisieren?

„Es leben ca. 15.000 BrasilianerInnen in der Region. All diese Menschen vermissen natürlich das Heimatland und so kamen wir auf die Idee unserer Community einen ganzen Tag "Brasilien-Feeling" zu ermöglichen und dazu auch den Rest Kölns einzuladen.“

Was ist das Typische an der brasilianischen Kultur?

„Die BrasilianerInnen sind bekannt für ihre herzliche und einladende Art. Gastfreundschaft ist ein wichtiger Teil der brasilianischen Kultur. Brasilien ist weltweit für seine mitreißende Musik wie Samba, Bossa Nova und Forró bekannt. Tanz ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der brasilianischen Kultur, angeführt vom berühmten Samba-Tanz. Auch der Karneval in Brasilien ist berühmt und zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Es ist eine farbenfrohe und ausgelassene Feier mit Paraden, Kostümen und Musik. Die brasilianische Küche ist vielfältig und reichhaltig. Gerichte wie Feijoada (Bohneneintopf mit Fleisch), Coxinha (gefülltes Hähnchenfleischgebäck) und Brigadeiro (Schokoladentrüffel) sind sehr beliebt. Brasilien ist eine Nation, die Fußball liebt. Der Sport ist tief in der brasilianischen Kultur verwurzelt, und die brasilianische Fußballnationalmannschaft hat eine herausragende Erfolgsgeschichte. Diese Merkmale sind nur ein Teil dessen, was die brasilianische Kultur ausmacht. Es gibt jedoch viele weitere Aspekte zu entdecken, da Brasilien ein Land ist, das reich an Traditionen und kultureller Vielfalt ist.“

Ist das Essen, das ihr anbietet, typisch für Brasilien?

„Ja, auf jeden Fall! Es werden über 40 verschiedene Köstlichkeiten von Nord- bis Südbrasilien angeboten.“

Was unterscheidet die brasilianische Küche von der deutschen?

„Die brasilianische unterscheidet sich von der deutschen Küche in vielerlei Hinsicht. Hier sind einige Hauptunterschiede: 1. Zutaten: die brasilianische Küche verwendet häufig tropische Früchte, Reis, Bohnen, Maniok (auch bekannt als Yuka oder Maniokwurzel), Fisch und Meeresfrüchte. 2. Gewürze und Aromen: die brasilianische Küche ist für ihre intensive Verwendung von Gewürzen und Kräutern bekannt, wie z.B. Knoblauch, Zwiebeln, Koriander, Pfeffer und Chili. Die deutsche Küche verwendet typischerweise eher milde Gewürze wie Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Majoran. 3. Zubereitungstechniken: die brasilianische Küche zeichnet sich durch verschiedene Zubereitungsmethoden aus, darunter das Grillen (Churrasco), Schmoren (Feijoada), Dampfgaren (Moqueca) und Frittieren (Coxinha). Die deutsche Küche verwendet eher Techniken wie Braten, Backen und Kochen. Brasilien ist ein Land mit einer reichen Vielfalt an kulinarischen Einflüssen aus verschiedenen Regionen und Ethnien.“

Was erwartet uns, außer gutem Essen sonst noch?

„Euch erwartet pure brasilianische Lebensfreude. Live-Musik mit zwei top Bands, eine Samba Show, Capoeira, Zumba, und vieles mehr. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten, kommt vorbei und erlebt es live. Wir freuen uns auf euch.“

Das Interview führte Ines Langel, Orangerie Theater.

