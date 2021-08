Kommunikation ist alles

Seit mehr als eineinhalb Jahren ist das Coronavirus allgegenwärtig. Noch immer sind viele Branchen von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Besonders in Krisensituationen und unmittelbar danach ist gezielte und passgenaue PR wichtiger denn je. In Zeiten von Social Distancing ist es für Unternehmen jeder Branche und Größe entscheidend, Nähe zu schaffen und sichtbar zu bleiben. Das weiß Renate Schmidt, Inhaberin der Kölner PR-Agentur Public Cologne, aus langjähriger Erfahrung:

Renate Schmidt, Gründerin und Agenturinhaberin von Public Cologne

„Kommunikation in dieser pandemiegeprägten Zeit braucht nicht nur besondere Themen, sondern auch eine besondere Ansprache mit empathischen Botschaften: Menschen und Storys sind der Schlüssel.“ Genau darauf hat sich die 1998 gegründete PR-Agentur im Herzen der Kölner Innenstadt seit mehr als zwei Jahrzehnten spezialisiert. Es sind vor allem mittelständische Unternehmen, für die die Kölner PR-Agentur tätig ist.

Public Cologne begleitete das Rebranding der 0,33er Sion-Kölsch-Flasche

Sowohl das Haus Kölscher Brautradition, der Kölner Weinkeller, die Kolping Hochschule, das Köln-Musical „Himmel und Kölle“, die Stadt Köln als auch das Foodfestival „eat&Style“ bauen auf die Unterstützung der Kommunikationsprofis von Public Cologne. Ob Produkt-PR oder Kommunikation für Veranstaltungen, Hotellerie, Gastronomie oder Tourismus: Die gut vernetzten Kommunikationsfachleute von Public Cologne platzieren die Botschaften ihrer KundInnen zielgerichtet und verlässlich sowohl in regionalen Publikumsmedien als auch in der Fachpresse. Gleiches gilt im Gesundheitssektor für die PR-Agentur Borchert & Schrader.

Vorträge und praktische Übungen geben beim Women's Health Day von Borchert & Schrader neue Impulse zu Frauengesundheitsthemen.

Borchert & Schrader hat sich auf integrierte Gesundheitskommunikation spezialisiert. Das Team um Gründerin Ulrike Borchert bringt die KundInnen – analog und digital – ins Gespräch bei Fach- und Publikumsmedien. Das Vernetzen mit ExpertInnen, MultiplikatorInnen und EndverbraucherInnen gehört von der ersten Stunde an zum Tagesgeschäft. Seit 2016 bringt die Agentur die Menschen auf eigenen Veranstaltung zusammen. Borchert & Schrader initiierte mit dem Women’s Health Day einen Austausch zur Salutogenese, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Umstände und Faktoren Gesundheit entstehen lassen und stabil halten. Ursprünglich als einmaliger Tag von Frauen für Frauen geplant, stieß der Women’s Health Day auf ein so großes Interesse, dass er mittlerweile jährlich stattfindet und von gesundheitsinteressierten Frauen aus ganz Deutschland besucht wird. Am 07. und am 28. Oktober dieses Jahres finden erstmalig die Women’s Health Moments statt. Damit will Borchert & Schrader den Woman’s Health Day um eine kostenlose, digitale Veranstaltungsreihe ergänzen.

Women’s Health Moments, 07. & 28.10.2021, Online-Event, kostenfrei, weitere Infos unter: www.womenshealthday.de bzw. www.moments.womenshealthday.de