Loungig macht Laune

Schon donnerstags beginnt das Wochenende. Jedenfalls fühlt es sich bei den Abendfahrten der Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt mit Lounge-Musik und DJ so an, wenn das KD Eventschiff um 20 Uhr in der Kölner Altstadt die Anker lichtet. Die stimmungsvollen Abendfahrten führen vorbei an der großartigen Kulisse der Domstadt und eröffnen fabelhafte Aussichten in relaxter Atmosphäre. Hinter den loungigen Abendfahrten verbirgt sich eine prima Alternative zu den vorerst noch nicht möglichen Partyfahrten. Die Idee und das Lounge-Konzept haben sich während der Sommermonate im vergangenen Jahr bereits bestens bewährt.

× 1 von 3 Erweitern × 2 von 3 Erweitern × 3 von 3 Erweitern Prev Next

Daher ist dieses Highlight auch weiterhin donnerstags, freitags und samstags auf der MS RheinEnergie oder der MS RheinFantasie im Programm. Die Freidecks der Eventschiffe bieten ausreichend Platz, um sicher und mit genügend Abstand zu entspannen. Ein DJ sorgt für wunderbare Feierabendstimmung, kühle Drinks gibt’s an der gut sortierten Bar und bei gutem Wetter läuft außerdem der Grill auf dem Freideck und sorgt für kulinarische Leckereien. Sobald es die Umstände erlauben und Tanzveranstaltungen wieder möglich sein werden, wird es auch wieder die beliebten Partyfahrten der KD am Freitagabend geben. Bis dahin sind die Abendfahrten zur blauen Stunde auf jeden Fall eine willkommene Alternative.

Aktuelle Infos zum Saisonverlauf sowie Tickets zu allen Angeboten unter www.k-­d.com, www.facebook.com/KDSchiffstouren und Tel. 0221-208 8­3 18

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!