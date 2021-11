Der Museumsdienst Köln begleitet die BesucherInnen der Kölner Museen seit über 50 Jahren mit zielgruppenspezifischen Programmen in den Museen und ihren Ausstellungen. Im direkten Dialog mit dem Publikum bietet er sowohl vor Ort in den Museen als auch digital Führungen, Workshops, Vorträge, Kurse und Seminare an.

Das Programm vor Ort in den Museen orientiert sich an den vielfältigen Interessen der BesucherInnen. Mal stehen Entdecken und Erleben, mal Wohlfühlen und Auftanken im Mittelpunkt. Die meisten Gäste kommen, um Neues zu lernen und Altes wieder aufzufrischen. Der Museumsdienst bietet zusammen mit den Museen sowohl öffentliche als auch individuell buchbare Veranstaltungen für die gesamte Bevölkerung und alle Altersgruppen an. Dabei sind nicht nur Führungen im Angebot. Bei Kursen an den Wochenenden, abends oder in den Ferien oder im Rahmen von offenen Ateliers zu Ausstellungen können die TeilnehmerInnen selbst aktiv werden und kreative Zugänge erproben. Alle Angebote lassen sich auf der Seite www.museen.koeln im Veranstaltungskalender nach Stichworten wie Datum, Name des Museums oder Art der Veranstaltung recherchieren. Wer künftig das Maximum aus seinem Museumsbesuch herausholen will, dem sei die folgende Auswahl besonderer Angebote des Museumsdienstes im November und Dezember empfohlen.

Kreativkurs für Erwachsene

In den Kreativkursen werden Eindrücke eines Ausstellungsbesuchs kreativ umgesetzt. Im Mehr aus dem Museumsbesuch machen Die Kölner Museen entdecken und erleben – mit dem Museumsdienst Köln 26 Kölner 11/21 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud; Museumsraum Foto: Museumsdienst Köln/Nikolai Stabusch November findet ein insgesamt zweitägiger Kreativkurs zur Sonderausstellung „Der geteilte Picasso“ im Museum Ludwig statt.

Führung in türkischer Sprache

Die Veranstaltung der Reihe „Müzeye Hogeldiniz – Willkommen im Museum“ richtet sich gezielt an Kölner SeniorInnen mit türkischen Wurzeln. Der zweisprachige Ausstellungsrundgang bietet eine Einführung in Themenschwerpunkte der Sammlung. Die nächste Führung findet am KölnTag, Donnerstag den 04. November im Museum Ludwig statt.

Türkische Führung: Lust auf Kunst? im Museum Ludwig

Kunst inspiriert die Sinne. Sie regt dazu an, sich über große und kleine Themen des Lebens Gedanken zu machen und über sie zu diskutieren. Das Museum Ludwig bietet mit seiner großen Sammlung von Kunstwerken aus dem 20. und 21. Jahrhundert viele Anknüpfungspunkte dafür. Beim Rundgang wird eine Auswahl bekannter Werke gezeigt.

Über Worte zu Bildern

Ein Angebot für blinde und sehbehinderte BesucherInnen und ihre FreundInnen: Beim lebendigen Online-Rundgang durch die Sammlung des Museum Ludwig am 01.12. verbindet der Museumsdienst ausführliche Beschreibungen mit spontanem Austausch. Ziel der gemeinsamen Entdeckungsreise ist nicht die trockene Wissensvermittlung, sondern das anregende Erlebnis. Ausgehend von den ausgewählten Kunstwerken werden die BeKölner FreizeitKölner 11/21 27 sucherInnen eingeladen, die Kunst im Gespräch selbst zu entdecken. Die Online-Führung findet über die digitale Plattform BigBlueButton statt. Die TeilnehmerInnen erhalten den Zugangslink nach Anmeldeschluss. Dar- über hinaus wird die Führung am 07. Dezember auch vor Ort im Museum stattfinden.

Individuell buchbare Angebote

Der Museumsdienst bietet verschiedene analoge und digitale Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung und ihre FreundInnen, die vorerst bis 31. Dezember 2021 individuell beim Museumsdienst gebucht werden können. Einen näheren Blick wert sind die folgenden beiden Führungen.

Tischkultur und Tafelfreuden

Neben dem Angebot im Museum Ludwig wird es auch im Interim des Römisch-Germanischen Museums Führungen für blinde und sehbehinderte BesucherInnen geben. Luftblasen und Haute Couture – Fragen nach unserer Existenz Unter diesem Titel wartet im Museum Schnütgen eine Führung für Menschen mit und ohne Demenz. Dieses Angebot des Museumsdienst Köln ist ebenfalls für Menschen mit und ohne psychische Beeinträchtigung buchbar.

In Jogginghose durchs Museum – virtuelles Museumsquiz

Wer wollte nicht immer schon einmal ein Museum bequem vom Sofa aus besuchen sowie sich ohne Vorwissen aktiv und kreativ mit Kunst auseinandersetzen? Dann sind Interessierte beim virtuellen Museumsquiz genau richtig. Die Anmeldung ist kostenfrei und sowohl alleine als auch im Team möglich. Die Teilnahme für das Online-Event im Museum Schnütgen ist auf insgesamt 25 Personen begrenzt. Die Veranstaltung findet online statt, der Zugangslink wird mit der Bestätigungsmail versandt.

Die Schätze der Kölner Museen zu Hause oder unterwegs erleben

Zusätzlich zu den verschiedenen Angeboten im Museum vor Ort gibt es unter www.museenkoeln.de/portal/digital verschiedene digitale Angebote sowohl für Zuhause als auch für unterwegs. Darunter finden sich beispielsweise 360-GradRundgänge, die spannende Videoreihe „Erzähl mir Kunst“ oder Video-Tutorials.

Termineübersicht und weitere Infos

Die Angebote und Termine hier noch einmal kompakt in der Übersicht

Führung in türkischer Sprache, 04.11., 15.30-17h, Museum Ludwig, die Teilnahme ist kostenlos zzgl. Museumseintritt. Anmeldung erforderlich bis 31.10. unter www.museenkoeln.de/ portal/KoelnTag

Kreativkurs für Erwachsene zur Sonderausstellung „Der geteilte Picasso, 13.11. & 14.11., jew. 11-17h, Museum Ludwig, 84/54 Euro zzgl. 10 Euro Material. Anmeldung erforderlich bis 08.11. unter: www.museenkoeln.de

Türkische Führung: Lust auf Kunst?, 14.11. & 12.12., jew. 15-16.30h, Museum Ludwig, die Teilnahme ist kostenlos zzgl. Museumseintritt

In Jogginghose durchs Museum – virtuelles Museumsquiz, 30.11., 18-20h, Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich bis 28.11. unter: www.museenkoeln.de

Über Worte zu Bildern – Online-Führung, 01.12., 16h, Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich bis 26.11. unter: www.museenkoeln.de

Über Worte zu Bildern, 07.12., 11-12.30h, Museum Ludwig, 4,50 Euro zzgl. Museumseintritt, Anmeldung erforderlich bis 02.12. unter: www.museenkoeln.de

Alle weiteren Angebote sind unter www.museenkoeln.de/portal/veranstaltungskalender zu finden.

