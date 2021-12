Neues Jahr, neues Glück

Nun da sich erneut ein ereignisreiches Jahr dem Ende neigt, wird es Zeit, den Blick optimistisch in die Zukunft zu richten und auf 2022 zu schauen. Auch wenn sich die Veranstaltungsbranche derzeit inmitten der vierten Corona-Welle erneut in schwierigen Fahrwassern befindet, ist der Wille der Kulturschaffenden, ihrem Publikum weiterhin ein aufregendes Programm zu bieten, ungebrochen. Zwar konnten einige Shows in den vergangenen Wochen und Monaten buchstäblich wieder über die Bühne gebracht werden, im Kultur-Sektor ist man längst noch nicht wieder da, wo man gerne sein möchte. Und so entpuppen sich die Veranstaltungsrochaden der letzten Tage als Fluch und Segen zugleich, denn 2022 ist der Veranstaltungskalender für Köln so voll wie selten zuvor. Aus diesem Grund bringen wir Licht ins Dunkel und zeigen Ihnen im Folgenden, welche Highlights Sie im kommenden Jahr in den Kölner Konzert- und Theaterhäusern unter anderem erwarten.

Klassik in Köln

Für das neue Jahr 2022 plant die Kölner Philharmonie mit der Aufnahme des regulären Abonnementbetriebs. Schon im Januar geben sich bedeutende InterpretInnen der klassischen Musikszene die Klinke der Kölner Philharmonie in die Hand. Am 10. Januar gastiert das Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung von Daniele Gatti mit einem Schumann Programm. Ebenfalls nur einem Komponisten gewidmet, nämlich Wolfgang Amadeus Mozart, ist das Konzert des Swedish Chamber Orchestra am 22. Januar mit der Sopranistin Moja Erdmann und dem Klarinettisten Martin Fröst, der auch die Leitung des Orchesters übernimmt. Porträtkünstler Antoine Tamestit kommt am 30. Januar zum zweiten Mal in dieser Saison in die Kölner Philharmonie, dieses Mal mit der Akademie für Alte Musik Berlin und einem Programm mit Werken von Händel, Bach und Telemann. Der Pianist Pierre-Laurent Aimard ist der ideale Interpret von Olivier Messiaens Klavierzyklus über die „Zwanzig Betrachtungen des Jesuskinds“ am 23. Januar. Ende Januar wird zudem das Programm für das Festival „ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln“ 2022 bekannt gegeben, das vom 29. April bis 08. Mai unter dem Motto „Musik Amnesie Gedächtnis“ stattfindet.

Im Henkelmännchen

Das Eventjahr 2022 wird in jeder Hinsicht rekordverdächtig. Aufgrund der Masse an verlegten Events aus den Jahren 2020 und 2021 sowie zahlreicher Ankündigungen neuer spektakulärer Termine, jagt im Jahr 2022 ein Höhepunkt den nächsten. Genesis, Billie Eilish, Bryan Adams, Alicia Keys und Sting geben sich genauso die Klinke in die Hand wie BAP, Sarah Connor, Marteria und Udo Lindenberg. Dazu kommen einige der besten Sportler des Kontinents unter anderem bei der FIBA EuroBasket 2022. „Uns erwarten weit über 200 Events. Das gab es in dieser extremen Form noch nie. Wir freuen uns auf all‘ die großen Namen, stimmungsvollen Shows, sportlichen Highlights und natürlich die Fans, die hoffentlich wieder ein unbeschwertes Live-Erlebnis genießen können!“, so Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher.

„We Will Rock You”

Der Titel klingt schon wie ein Versprechen auf das kommende Veranstaltungsjahr. Über 15 Millionen Fans in 17 Ländern hat „We Will Rock You“ bisher begeistert. Ganze vier Jahre währte das Gastspiel im Kölner Musical Dome. Insgesamt sahen rund drei Millionen BesucherInnen „We Will Rock You“ in Deutschland. Die futuristische musikalische Komödie, die inhaltlich und optisch einen Bogen spannt, der auch an die legendären Live-Auftritte von Queen erinnert, gilt als globales Phänomen. Zwei Dutzend Klassiker wie „We are the Champions“ oder „Bohemian Rhapsody“ zelebrieren eine der genialsten Rockbands aller Zeiten.

„Berlin Berlin“

Willkommen im Berlin der 20er Jahre: Paillettenkleider glitzern im Abendlicht, heiße Melodien treiben zu immer zügelloseren Tänzen an und alle Grenzen verschwimmen im sündigen Dickicht der Nacht. „Berlin Berlin“ erlebte im Winter 2019 eine ausverkaufte Weltpremiere und entführt das Publikum in den brodelnden Kosmos der „Roaring Twenties“, der zeigt. Große Stars wie die Stilikone Marlene Dietrich, die legendären Entertainer der Comedian Harmonists und die Skandaltänzerin Josephine Baker bitten zum heißen Tanz auf dem Vulkan. Das Publikum ist eingeladen mit auf eine verführerisch-funkelnde Zeitreise zu kommen und das prickelnde Lebensgefühl der goldenen 20er-Jahre hautnah zu erleben.

Musik satt

concert team nrw freut sich auf zahlreiche, hochkarätige Veranstaltungen 2022 in Köln: Ob Tim Bendzko am 09.02. im Palladium oder die Drag Show von Sasha Velour am 23.02. im Musical Dome – das Jahr startet bunt. Curtis Harding bringt am 13.03. den Soul in den CBE, Sondaschule den Punkrock am 19.03. ins E-Werk und am 22.03. spielen die EELS im Palladium. Am 11.04. gibt es Folk Soul mit Jake Isaac bevor es am 18.04. Axel Rudi Pell in der Essigfabrik krachen lässt. Der Kalender ist voll – auch mit Open-Air-Terminen und einem Kracher zum Jahresende. Lorde am 21.06. und die Gorillaz am 22.06. gibt es Open Air am Tanzbrunnen, gefolgt von Johannes Oerding am 14.07. an gleicher Stelle. Highlight zum Ende des Jahres sind dann The Cure am 22.11. in der LANXESS arena.

Zoe Wees

Als globaler Shooting Star hat Newcomerin Zoe Wees ein Händchen dafür, ihren komplexen und emotionalen Geschichten ein universelles Gefühl zu geben. Mit ihrer kraftvollen Debütsingle „Control“ konfrontierte sie die emotionalen Narben aus ihrer Kindheit und Jugend. Sie stellte schnell fest, dass der Song bei anderen Menschen resonierte, die sowohl mit ähnlichen als auch anderen Problemen zu kämpfen haben. Im Frühjahr 2022 wird die 19-jährige deutsche Singer/Songwriterin Zoe Wees auf ihre erste große Europatour gehen, bei der sie in der Kantine vorbeischaut.

Schiller

Metropolis – Willkommen im Club. Nach der Arena–Tour „Es werde Licht” und dem aktuellen Nummer-1-Album „Summer in Berlin” geht der Elektronik-Romantiker Schiller im Frühjahr 2022 erstmalig auf eine ausgedehnte Clubtour durch die Metropolen Europas. 15 Termine in den angesagtesten Clubs, darunter der 01. Mai 2022 in der Kölner Kantine, versprechen ein neues, energiegeladenes Schiller–Erlebnis. Neben Klassikern wie „Das Glockenspiel“ und „Ruhe“ werden auch viele neuere Hits zu hören sein. Schiller–Macher Christopher von Deylen: „Ich freue mich auf ein fantastisches Publikum und unvergessliche Momente voller Energie und Klang.”

Tokio Hotel

Tokio Hotel waren schon immer mehr als nur ihre Musik. In mehr als anderthalb Jahrzehnten Bandgeschichte haben Bill, Tom, Georg und Gustav sich ihren ganz eigenen Kosmos, ja, eine eigene Welt erschaffen – und mit jedem Song, jedem Musikvideo und vor allem den internationalen Konzerten und Touren für die Fans erlebbar gemacht. Ihre „Beyond The World“-Tour im kommenden Jahr führt das Quartett durch Europa und Russland. Der Titel könnte dabei nicht besser gewählt sein: Denn mit ihrer neuen Show werfen Tokio Hotel einen Blick hinter die eigene Welt.

„Richard O‘ Brien’s Rocky Horror Show“

Es ist wieder Zeit für den unartigsten Spaß der Musical-Geschichte: Mit schamlosem Tempo, unerhörtem Glamour und jeder Menge Sexappeal kommt „Richard O’Brien’s Rocky Horror Show“ zurück nach Köln. Und das bedeutet: In den Theatern sind wieder Strapse und Stilettos angesagt. Mit unübertroffener Exzentrik und Hits wie „The Time Warp“ und vielen mehr nimmt die Story um das biedere Paar Brad Majors und Janet Weiss und den diabolischen Dr. Frank’n’Furter ihren Lauf. Wenn Sky du Mont erneut den Erzähler gibt, darf wieder hemmungslos gebuht, mit Lichtern geschwenkt und Wasser gespritzt werden.

Das Schokoladenmuseum 2022 – mehr als ein Genuss

Eins ist sicher: Schokoladen-Osterhasen werden auch 2022 wieder durchs Schokoladenmuseum hoppeln. Das Schokoladenmuseum stellt für alle Schokofans viel tolle Führungen, Kurse und Verkostungen zusammen. Ein Schwerpunkt wird das Thema Nachhaltigkeit sein. Die Führung: „Op d´r Schokoladesick“ mit Figuren des Hänneschen Theaters finden bereits im Januar und Februar wieder statt. Im Frühjahr wird es vor dem Schokoladenmuseum poetisch. Der Cirque Bouffon gastiert ab dem 08. April auf der Spitze des Rheinauhafens.

Disney in Concert

Hier lernen Träume fliegen, einfach alles erscheint möglich und in den kleinsten Augenblicken steckt der größte Zauber: Sowohl die Filme als auch die Musik aus dem Hause Disney haben seit jeher alt und jung gleichermaßen begeistert. Bei „Disney in Concert“ werden die StarsolistInnen Mandy Capristo, Roberta Valentini, Lisa Antoni, Judith Lefeber, Philipp Büttner, Enrico de Pieri und Anton Zetterholm unter dem Motto „Dreams Come True“ gemeinsam mit dem Hollywood-Sound-Orchester unter der Leitung von Wilhelm Keitel die schönsten Disney-Songs auf der live performen.

EHF FINAL4

Das Finalturnier der Handball Champions League ist das unbestrittene Highlight im europäischen Vereinshandball und zählt zu den prestigeträchtigsten Sportevents des Kontinents. Bereits zum dreizehnten Mal in Folge findet das EHF FINAL4 in der Kölner LANXESS arena statt. Die vier besten Vereinsmannschaften Europas treten an, um den Nachfolger des letztjährigen Titelträgers FC Barcelona zu ermitteln. Besonders beliebt bei Spielern und Fans ist die große Opening-Party, mit der Europas größte Handballparty traditionell eröffnet wird.

British Lion

Ihre Sommer-Europatournee konnte im vergangenen Jahr, aus den bekannten Gründen, nicht wie geplant stattfinden. In 2022 soll aber alles besser werden so dass British Lion kürzlich fünf Deutschland-Termine für den Juli 2022 ankündigten. Das Nebenprojekt von Iron-Maiden-Bassist und -Gründer Steve Harris ist jeweils am Vorabend der fünf Iron Maiden-Shows live zu erleben: In Köln ist es am 01. Juli in der Kantine so weit. Im Gepäck haben sie unter anderem ihr zweites Album „The Burning“.

Transatlantic

Im Zuge der Promotion ihres aktuellen Top-3-Albums „The Absolute Universe“ kündigt die Progressive Rock-Supergroup Transatlantic endlich wieder einen Gig in Deutschland an. Fast auf den Tag genau acht Jahre nach ihrem letzten Auftritt auf der Loreley-Freilichtbühne werden Neal Morse, Roine Stolt, Pete Trewavas und Mike Portnoy am 24. Juli 2022 im Kölner E-Werk ihr einziges Konzert hierzulande spielen.

FIBA EuroBasket 2022

Ein Jahr später als eigentlich geplant, kommt der europäische Spitzenbasketball 2022 nach Deutschland. In der Kölner LANXESS arena findet eine von vier Vorrundengruppen der mit insgesamt 24 Teams ausgetragenen Europameisterschaft statt. Beim Heimspiel in der Domstadt kämpft die deutsche Nationalmannschaft gegen die Top-Teams aus Frankreich und Slowenien sowie Litauen, Ungarn und Bosnien & Herzegowina um den Einzug in die Finalrunde in Berlin.

Fußball-Inklusionstage

Hier wird Geschichte geschrieben: Bis einschließlich 2024 wird der Kölner Roncalliplatz einmal im Jahr Schauplatz für die Fußball-Inklusionstage sein. Ein europaweit einmaliges Fußballfest, das die bunte Vielfalt des Handicap-Fußballs zeigt und die außergewöhnlichen Leistungen aller Mitspielenden in den Fokus rückt. Egal ob Inklusionsfußball, Blindenfußball oder Walking Football – Deutsche Meisterschaften, Fortbildungsmaßnahmen und begleitende Infoveranstaltungen garantieren faszinierende Sporterfahrungen für alle.

Die Stimmen zum kommenden Jahr

Stefan Löcher, Geschäftsführer der LANXESS arena: „Uns erwarten weit über 200 Events. Das gab es in dieser extremen Form noch nie. Wir freuen uns auf all' die großen Namen, stimmungsvollen Shows, sportlichen Highlights und natürlich die Fans, die hoffentlich wieder ein unbeschwertes Live-Erlebnis genießen können!"

„Wir platzen quasi vor aufgestauter Live-Energie und können es kaum erwarten."

Ralf Kokemüller, Vorsitzender Geschäftsführer der BB Promotion: „Wir sind optimistisch, dass wir unser Programm in Köln spielen können. Theater und Konzerthäuser sind nachgewiesenermaßen sichere Orte und sollten auch während der Pandemie in Betrieb sein dürfen!"

„Ich freue mich auf ein fantastisches Publikum und unvergessliche Momente voller Energie und Klang."

Die Termine in der Übersicht

Mahler Chamber Orchestra/Daniele Gatti, 10.01., 20h, Kölner Philharmonie

Mojca Erdmann/Swedish Chamber Orchestra/Martin Fröst, 22.01., 20h, Kölner Philharmonie

Pierre-Laurent Aimard, 23.01., 20h, Kölner Philharmonie

Denis Matsuev/Wiener Philharmoniker/Valery Gergiev, 24.01., 20h, Kölner Philharmonie

Akademie für Alte Musik Berlin/Antoine Tamestit, 30.01., 20h, Kölner Philharmonie

We Will Rock You, 01.-13.02. & 20.04.-01.05., Musical Dome

Tim Bendzko, 09.02., 19.30h, Palladium

Sasha Velour, 23.02., 20h, Musical Dome

Curtis Harding, 10.03., 20h, CBE

Berlin Berlin, 15.-20.03., Musical Dome

Sondaschule, 19.03., 20h, E-Werk

Bryan Adams, 21.03., 20h, LANXESS arena

EELS, 11.04., 20h, Palladium

Jake Isaac, 11.04., 20h, Stadtgarten

Zoe Wees, 13.04., 20h, Die Kantine

Axel Rudi Pell, 18.04., 20h, Essigfabrik

GusGus, 26.04., 20h, Gloria Theater

ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln, 29.04.-08.05., Kölner Philharmonie

Schiller, 01.05., 20h, Die Kantine

Tokio Hotel, 05.05., 21h, E-Werk

Richard O‘ Brien’s Rocky Horror Show, 03.-15.05., Musical Dome

„Disney in Concert – Dreams Come True“, 27.05., 20h, LANXESS arena

EHF FINAL4, 18. & 19.06., LANXESS arena

Lorde, 21.06., Open Air am Tanzbrunnen

Gorillaz, 22.06., Open Air am Tanzbrunnen

Adel Tawil, 30.06., 20h, Open Air am Tanzbrunnen

British Lion, 01.07., 20h, Die Kantine

Johannes Oerding, 14.07., 19h, Open Air am Tanzbrunnen

Alicia Keys, 08.08., 20h, LANXESS arena

Transatlantic, 24.07., 19h, E-Werk

FIBA EuroBasket 2022, 01.-07.09., LANXESS arena

Fußball-Inklusionstage, 16.-18.09., Roncalliplatz

The Cure, 22.11., 20h, LANXESS arena

