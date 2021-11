NRW neu entdecken

Einen Ausflug in Köln und Umgebung zu planen ist recht einfach: Hier warten spannende Ziele wie der Kölner Dom, das Phantasialand oder das Kunstmuseum Bonn darauf, entdeckt zu werden. Doch mit dem EinfachWeiterTicket NRW geht es weit über die Grenzen des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg hinaus. Mit dem EinfachWeiterTicket NRW kann dann auch Ruhrgebietsromantik im Verkehrsverbund Rhein-­Ruhr, Kultur im Aachener Verkehrsverbund sowie Natur pur im WestfalenTarif­Gebiet erlebt werden. Das EinfachWeiterTicket bringt AusflüglerInnen für gerade einmal 6,80 Euro mit Bus und Bahn durch ganz Nordrhein-Westfalen.

× Erweitern Foto: A. Basler/Shutterstock Auch ein Abstecher zum Aachener Dom ist mit dem EinfachWeiterTicket NRW möglich.

So funktioniert das EinfachWeiterTicket NRW

Um das EinfachWeiterTicket NRW zu nutzen, wird lediglich eine Zeitkarte benötigt. Dazu zählen zum einen die Zeitfahrausweise der vier nordrhein-­westfälischen Tarifgebiete, beispielsweise Wochentickets, Monatstickets, Jobtickets oder auch Azubitickets. Zum anderen lässt sich das EinfachWeiterTicket mit netzweit gültigen KombiTickets des VRS, VRR, AVV und WestfalenTarifs sowie mit RelationspreisTickets des NRW­Tarifs kombinieren, etwa mit dem SchönerMonatTicket NRW. Wer mit dem EinfachWeiterTicket NRW unterwegs ist, darf ab Entwertung volle sechs Stunden in allen Nahverkehrszügen, also in S­-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress-­Zügen, sowie in sämtlichen Bussen, Straßen­, Stadt- und U­-Bahnen fahren. Umstiege sind gestattet, Rund­ und Rückfahrten sind allerdings nicht erlaubt. Doch egal, wohin die Fahrt geht: Der Preis des EinfachWeiterTickets NRW ist immer derselbe. Der Fahrschein kostet 6,80 Euro für die 2. Klasse und 10,20 Euro für die 1. Klasse, Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren zahlen jeweils nur die Hälfte.

× Erweitern Foto: Sina Ettmer Photography/Shutterstock Burgen und Schlösser im WestfalenTarif entdecken – mit dem EinfachWeiter Ticket NRW geht es ans Ziel.

Ticket sicher und schnell per App kaufen

Das EinfachWeiterTicket NRW ist sowohl an Ticketautomaten, in Kundencentern als auch über den Online-­Ticketshop erhältlich. Besonders schnell, bequem und gerade zu Corona­-Zeiten sicher ist der Ticketkauf über die kostenlose mobil.nrw App. Neben dem EinfachWeiterTicket sind in der Anwendung Fahrscheine aus sämtlichen NRW-Tarifen erhältlich. Darüber hinaus bietet die mobil.nrw App zahlreiche weitere nützliche Funktionen, die sie zu einem digitalen ÖPNV-­Alleskönner für die Hosentasche macht: NutzerInnen profitieren von einer Fahrplanauskunft in Echtzeit, finden umfassende Informationen zu aktuellen Störungen und können sich einen Abfahrtsmonitor für alle Nahverkehrshaltestellen in NRW anzeigen lassen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, für bestimmte Verbindungen einen Alarm einzurichten, falls es auf der Strecke zu Verspä­tungen kommen sollte – eine Funktion, die insbesondere für PendlerInnen praktisch ist. Für die Zukunft ist der Ausbau zu einer umfassenden Mobilitätsapp geplant.

ALLE INFORMATIONEN zum EinfachWeiterTicket NRW gibt es unter www.mobil.nrw/ewt

Die mobil.nrw App ist kostenlos im Google Play Store und im App-Store erhältlich: www.mobil.nrw/app

