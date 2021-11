„Disney Die Schöne und das Biest“ im Musical Dome

„Disney Die Schöne und das Biest“ zählt zu den größten Erfolgen aus dem Hause Disney. Schon der Zeichentrickfilm eroberte mit seinem phänomenalen Soundtrack das Publikum, erhielt eine Oscar-Nominierung als Film sowie zwei Oscars und vier Grammys für die Musik. 2017 stürmte der Realfilm mit Emma Watson weltweit die Kinocharts. Disneys zauberhafte Umsetzung des Märchens verlangte geradezu nach einer Fassung für die große Bühne. Sie schreibt seitdem als Musical eine eigene Erfolgsgeschichte. Exklusiv für ganz NRW ist die deutschsprachige Inszenierung des renommierten Budapester Operetten- und Musicaltheaters mit der hinreißenden Liebesgeschichte vom 15. Dezember 2021 bis zum 02. Januar 2022 im Musical Dome Köln live zu erleben. Die Gastspiele über die festlichen Tage sind in der Domstadt schon zur Tradition geworden.

„Disney Die Schöne und das Biest“ besticht ebenso durch seine Zauberwelten wie durch die weltberühmte Musik aus der Feder Alan Menkens. Titel, wie „Märchen schreibt die Zeit“, machen die Geschichte zu einem der romantischsten Musicals aller Romantik zur Weihnachtszeit „Disney Die Schöne und das Biest“ im Musical Dome Foto: Stefan Malzkorn Zeiten. Die für Disney so typischen, liebevoll gestalteten Charaktere, wie der charmante Kerzenleuchter Lumière, die aufgeregte Standuhr Herr von Unruh und die resolute Teekanne Madame Pottine entführen das Publikum ab dem ersten Takt in eine fantastische Märchenwelt, der sich niemand entziehen kann.

× Erweitern Nilz Böhme Herr von Unruh auf der Musicalbühne

Von einem idyllischen französischen Dorf führt „Disney Die Schöne und das Biest“ in die düsteren Gemächer des verwunschenen Schlosses, in dem ein Biest und seine verzauberte Dienerschaft hausen. Als die unerschrockene Belle die Welt des verwunschenen Prinzen betritt, beginnen Madame Pottine, Lumière und Herr von Unruh voller Eifer Verkupplungspläne zu schmieden – denn nur die wahre Liebe vermag es, den bösen Zauber zu bannen. Doch so schnell ist aus einem Ungeheuer kein Gentleman gemacht und dann ist da noch der eifersüchtige Gaston, der sich schon seit Langem Hoffnungen auf die außergewöhnliche Schönheit macht.

Ein Ensemble ausgezeichneter SolistInnen, phantasievolle Tanzeinlagen und eine Ausstattung mit prächtigen Kostümen und effektvollem Bühnenbild: Über 100 Beteiligte – 21 MusikerInnen, 41 DarstellerInnen, davon 15 SolistInnen, sowie TechnikerInnen und Crew – machen die Inszenierung des Budapester Operetten- und Musicaltheaters zu einem prachtvollen und mitreißenden Live-Erlebnis. Mit seinen Gastspielen an zahlreichen renommierten Häusern, wie dem Münchener Prinzregententheater oder der Hamburgischen Staatsoper, verzaubert das Budapester Operetten- und Musicaltheater seit 2010 das Publikum von Groß bis Klein. Auch mit „Disney Die Schöne und das Biest“ wartet ein unvergesslicher Abend für alle, die sich von der Magie einer der romantischsten Liebesgeschichten aller Zeiten verzaubern lassen möchten.

INFO „Disney Die Schöne und das Biest“, 15.12.2021-02.01.2022, Musical Dome, weitere Infos unter: www.die-schoene-und-das-biestmusical.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!