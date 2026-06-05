Sommer Köln 2026 lädt die ganze Stadt ein

Der Sommer kommt – und er erfreut ganz Köln. Vom 17. Juli bis zum 1. September verwandelt sich die Stadt in eine große, lebendige Bühne: auf dem Mediapark, dem Rudolfplatz, vor dem Schokoladenmuseum und in den Bürgerhäusern und Bürgerzentren der Stadt. Das Programm? Eine bunte Mischung aus Straßentheater, Musik, Tanz, Kabarett und Film – für jedes Alter, jeden Geschmack, jede Stimmung. – und das Beste daran: Der Eintritt ist kostenlos.

Expand Foto: @studio_sd Stef Darmon

Die britische Tanzkompanie Motionhouse eröffnet das Festival am 17. und 18. Juli im Mediapark mit ihrem mitreißenden Stück „Wild" – Körper fliegen, Grenzen verschwimmen, die Natur tanzt. Eine Woche später hebt die Stadt beim Singenden Mediapark gemeinsam mit Constantin Gold die Stimme oder zieht sich für das Kopfhörerkino am See die Kopfhörer auf und bekommt die schönsten Geschichten direkt ins Ohr.

Der Nachwuchs staunt über Ritterprinzessinnen, Bremer Stadtmusikanten, Sommernachtsträume und einen gewissen Professor Knödeldaddel, der beweist, dass für ein Abenteuer manchmal ein einziges Zimmer und eine gehörige Portion Fantasie reichen.

Musikfans haben die Hofklängen in der Hochschule für Musik und Tanz auf dem Zettel: Von französischem Barock über leidenschaftliche Gitarrenklänge bis hin zu Latin-Rock und New York-Salsa. Und auf dem Rudolfplatz sorgen Artists wie YEVEH mit westafrikanischen Klängen und Loop-Artist Lars Fiero für unvergessliche Abende. On top: zwei Tage „Escht Kabarett" mit scharfen Pointen, klugen Beobachtungen und herzlichem Kölner Humor.

Den Abschluss bilden die HafenSounds vor dem Schokoladenmuseum – mit tropischen DJ-Sets, einem Global Music Festival und einem Chorfestival. Swing, Pop, Klassiker und kölsche Töne: bunt, lebendig und tief berührend.

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