Klar, Streaming beherrscht mittlerweile den Markt und ist auch ziemlich praktisch. Doch nicht alles muss für jeden nur praktisch sein. Manchmal fehlt das gewisse Knistern auf der Tonspur, der Geruch von einer in die Jahre gekommene Plattenhülle, oder auf jeden Fall das Gefühl von Vinyl in der Hand, auch bei reinstem Sound. Wir zeigen, wo das schwarze Gold in Köln zu finden ist.

Mit DJ­-Pult

Early Bird Records in der Lindenstraße hat vor allem Hip-Hop im Blut, kein Wunder, denn es ist der Laden des Hip-Hoppers Frank Schneider aka DJ Schneider. Der Record Store hat aber auch Jazz, Funk, Rock, Pop und World Music da. Vor allem Second Hand, mit An- und Verkauf, aber auch neues Material ist am Start. Es gibt zwei Anhörstationen am Fenster, so dass man gechillt nach draußen schauen kann beim Hören. Ein DJ Pult steht bereit, falls jemand Lust hat, auflegen zu üben. MusikerInnen kommen öfter vorbei und geben Autogramme. Eigene Schallplatten können vor Ort professionell gereinigt werden.

Weitere Infos unter: www.facebook.com/earlybirdcologne

Der Schallplattenspezialist

× Erweitern Inhaber Black Diamond Records

Seit 2006 ist Black Diamond Records in der Ritterstraße in unmittelbarer Nähe zum Ur-Saturn und mit Domblick der Laden für Vinylsammler. Der Inhaber Thomas Mechlen reist regelmäßig in die USA und Japan um seltene Pressungen überwiegend aus dem Rock und Jazz Bereich zu ergattern. Dementsprechend ist die Auswahl in dem kleinen Laden riesig. Das Vinyl ist in den meisten Fällen bereits auf einer hochwertigen Plattenwaschmaschine gereinigt. Denn nicht jeder schätzt knistrige Schallplatten. Black Diamond Records ist ein reiner Second Hand Laden, ca. 20.000 LPs und Singles sind ständig im Laden sowie ca. 2.000 CDs. Außer einer großen Jazz-Abteilung sind der klassische Rock, Pop, Folk der 1950- bis 1990erJahre sowie Funk, Soul aber auch Klassik und Easy Listening Schwerpunkte bei Black Diamond. Aber auch Country, Weltmusik und sogar deutsche Schlager und französische Chansons sind in den unzähligen Kisten und Schränken versteckt. Wöchentlich bringt Mechlen neue Kisten in den Laden, denn die vielen Stammkunden sehnen sich ständig nach Nachschub. Ganz frisch ist eine größere Metal-Sammlung eingetroffen. Nur Kaffee gibt es leider seit Corona aus hygienischen Gründen nicht mehr.

Weitere Infos unter: www.blackdiamondrecords.de

Der Techno­ und House­ Experte

× Erweitern V. Unland Kompakt Records

Der wohl bekannteste Plattenladen in der Domstadt – zumindest bei den LiebhaberInnen elektronischer Musik – ist Kompakt Records. Ursprünglich am 1. März 1993 als Delirium-Plattenladen von Wolfgang Voigt, Reinhard Voigt, Jörg Burger und Jürgen Paape in der Gladbacher Straße als erster Plattenladen in Köln mit dem Fokus auf elektronischer Musik gegründet, folgte 1998 der Umzug in die Brabanter Straße. Damit gingen die Änderung des Namens und die Gründung des Labels Kompakt einher. Fünf Jahre später zog man in die Werderstraße 15-19, in der noch heute unter einem Dach Plattenladen, Label, Studios, Vertrieb, Booking-Agentur und Verlag vereint sind. Der Schwerpunkt bei Kompakt liegt auf Techno-, House- und Ambientplatten, aber auch Acid-, Electro-, Drum ’n’ Bass- und Electronica-Liebhaber werden hier fündig. Die Vinyls und CDs sind ausschließlich Neuware. Das Label Kompakt ist international erfolgreich und gehört zu den bekanntesten Labels in Deutschland. Szenegrößen wie Laurent Garnier, The Orb, John Tejada, Blond:Ish, Terranova, Agoria, GusGus und Maceo Plex haben hier bereits Platten veröffentlicht. Mehr als 1000 DJ- bzw. Live-Gigs werden pro Jahr über die Kompakt-Booking-Agentur vermittelt. Zu den Aushängeschildern gehören unter anderem Patrice Bäumel, die Pachanga Boys, Kölsch, Gregor Schwellenbach, Gui Boratto, Barnt und DJ Tennis.

Weitere Infos unter: www.kompakt.fm

Ein gutes Vierteljahrhundert

× Erweitern Betreiber Groove Attack Record Store

Sogar noch etwas älter als Kompakt ist der Groove Attack Record Store in der Maastrichter Straße 49. Seit 1992 gibt es ihn im Belgischen Viertel und seit 2008 teilt man sich den Laden mit dem Herrenbekleidungsgeschäft Monsieur Courbet und ist deshalb in den Keller umgezogen. Dort findet sich eine sehr große Auswahl an Platten, die von Hip-Hop, Soul und Jazz über House, Electronica, Disco und Reggae bis hin zu Indie, New Wave und Ambient reicht. Von Mittwoch bis Samstag steht der Groove Attack Record Store für seine KundInnen offen. Neben neuen Scheiben gibt es auch Second-Hand-Ware.

Weitere Infos unter: www.grooveattack.com

Ein bisschen von allem

× Erweitern Anja Vosschmidt andrä

Seit 30 Jahren ist andrä etwas anders als andere Läden, in denen man Musik, Filme oder Games bekommt. Die ungewöhnliche Auswahl von andrä ist seit Oktober 2016 auf dem Berlich 8 vertreten – die fünfte Filiale insgesamt in Nordrhein-Westfalen. Auf 500 Quadratmetern warten Regale voller Günstigkeiten, Raritäten und einer großen Auswahl CDs, LPs, DVDs, Blu-rays und Games. So präsentiert sich andrä in Köln. Im Bereich Vinyls reicht das Angebot von Rock, Pop, Alternative und Metal über Jazz, Blues, Country, Weltmusik und Reggae bis hin zu Electronic, Hip-Hop, Soul, Funk und Soundtracks. Wer seine Sammlung verkleinern will, der kann seine nicht mehr benötigten Medien zu andrä bringen und Bares dafür kassieren, allerdings sollte die Ware in einem guten Zustand sein. Größere Mengen ab 200 Artikel sollten einen Tag vorher im Laden angekündigt werden.

Weitere Infos unter: www.cd-andrä.de

Weitere Adressen

a-­musik

Kleiner­ Griechenmarkt 28-30 (Altstadt), Tel. 16 93 06 00, Ö: Di-Fr 14-18h, Sa 12-16h, Abholung Di-Fr 13-16h, www.a-musik.com

Parallel Schallplatten

Brabanter ­Str. 2-4 (Belgisches Viertel), Tel. 270 67 94, Ö: Mo-Sa 11-18h, www.parallel-schallplatten.de

Underdog Recordstore

Ritterstr. 52 (Neustadt-Nord), Tel. 13 13 43, Ö: Mo-Fr 11.30-19h, Sa 11-18h, www.underdogrecordstore.de

Plattenladen Köln

Siegfriedstr. 1 (Südstadt), Tel. 95 62 25 05, Ö: Mi-Sa 13-19.30h, www.facebook.com/plattenladenkoeln

Kontrapunkt Vinyl

Helenenwallstr.­2 ­(Deutz), Tel. 01517-053­42­38, Ö: Di-Fr 15-20h, Sa 13-19h, www.facebook.com/kontrapunkt.vinyl

Good Mood Records

Bachemer­Str. 170 (Lindenthal), Tel. 0151-29 11 61 68, Ö: Di-Fr 12-18h, Sa 11-16h, www.goodmoodrecords.de

