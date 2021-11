Weihnachtsmärkte in Köln

So einzigartig, wie der Rhein, ist der Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum. Pagodenzelte, die an Schiffssegel erinnern und Winzerglühwein am großen Dreimaster-Holzschiff zaubern die maritime Note. Bei der Hochzeit auf Probe dürfen Kapitäne auf ihrem Schiff jeden für 24 Stunden trauen. Live-Konzerte mit Kölner Shanty-Chören und irischer Folk-Musik machen Laune. Zudem gibt‘s Seefahrergeschichten für Kinder, Produkte „Made in Cologne“ und mehr. Vom 29.12. bis 09.01.22 ist dann hier der Neujahrsmarkt. -ks

Am Schokoladenmuseum 1A (Innenstadt), bis 26.12., Ö: Mo-Fr 11-21h, Sa/So 11-22h, www.hafen-weihnachtsmarkt.de

Der Ehrenfelder Weihnachtsmarkt ist längst kein Underdog mehr. Zwar ist er mit den charmant zusammengebauten Holzständen nicht groß an Fläche, jedoch großartig, um abends in Ehrenfeld mit FreundInnen und den Lieben einen Snack à la Entenbrust mit Rotkohl in der Brottasche zu snacken und mit einem Glühwein oder Hot Moscow Mule auf den Feierabend anzustoßen. Eine fantastische Gelegenheit bietet der Markt auch, um einzigartige Weihnachtsgeschenke zu kaufen, denn Designer-Unikate, Kunsthandwerk und mehr Außergewöhnliches findet man hier schnell. -ks

Bartholomäus-Schink-Str. 2 (Ehrenfeld), bis 23.12., Tel. 69 05 39 01, Ö: Mo-Fr 16-22h, Sa/So 14-22h, www.bumannundsohn.de

Mitten im Herzen Kölns öffnet pünktlich zur Adventszeit der stimmungsvolle Markt der Engel am Neumarkt. Unter dem romantischen Sternenhimmel finden BesucherInnen alles, was das Weihnachtsherz höher schlagen lässt. Es duftet nach Glühwein sowie gebratenen Mandeln und an jeder Ecke gibt es spannende Stände zu entdecken, die Schmückendes, Dekoratives, Hilfreiches und Nützliches feil bieten. Rundum macht dies den Markt der Engel zu einem kleinen stimmungsvollen Weihnachtsdorf zum ausgiebigen Stöbern und Schlemmen.

Neumarkt (Innenstadt), Ö: bis 23.12., Mo-Do 11-21h, Fr/Sa 11-22h, www.markt-der-engel.de

Unter dem Motto „Santa LOUIS“ wird St. Louis The Breakfast Company zum wohl kleinsten „Weihnachtsmarkt“ Kölns. Das gesamte St. Louis – inkl. beheizbarem Wintergarten, der To-Go-Hütte und dem Vorplatz – wird in ein „Winter Wonderland“ verwandelt und lockt mit ganz besonderen weihnachtlichen Highlights. Nicht nur die reguläre Karte bekommt ein winterliches Upgrade. Es gibt weihnachtliche Heißgetränke wie Hot Lillet, Hot Aperol, Apfel-Mandel Punsch, Lebkuchen Latte sowie verschiedene Glühweine – alles auch „To Go“.

Meister Gerhard Str. 30 (Kwartier Latäng), Ö: bis 03.01.2022, tgl. 9-22h, www.louis-breakfast.de

× Erweitern KW Kölner Weihnachtsgesellschaft Markt der Herzen

Unvergleichlich, denn hier steht er, der Dom zu Kölle. Kein Wunder, dass er „Markt der Herzen“ heißt. Ein tolles Programm findet auf dem riesigen Markt statt, wie Stefan Knittlers weihnachtliches „Loss mer singe“, Ingo Düe und die SwingSithers mit Swing goes Xmas, ein Jazztrio, Bernice Ehrlich, die 3 Liköre mit Fliege und amerikanischen Xmas-Swing-Klassikern, Kinderchöre und mehr. Bio- und Fairtrade-Produkte sind wie immer dabei. Neu sind andalusische Keramik, personalisierte Stoffservietten und handgefertigte, individuell anpassbare Ledergürtel.

Dom (Innenstadt), bis 23.12., Ö: So-Mi 11-21h, Do-Fr 11-22h, Sa 10-22h, www.koelnerweihnachtsmarkt.com

× Erweitern Der Super Markt Super Weihnachtsmarkt

Nach einer Corona-bedingten Pause freuen sich die VeranstalterInnen des „Super Weihnachtsmarkt“ KölnerInnen und das Kölner Umland wieder zum nachhaltigen Weihnachtsshopping in die Kölner Südstadt einzuladen. Am ersten Dezemberwochenende zeigen rund 60 lokale MacherInnen innovatives Design, Modekreationen, Accessoires, Illustration, Keramik, Interieur, Schuhe, Schmuck und leckere Craft Drinks & Food. Eco – handmade – fair: Beim Super Markt steht vor allem Nachhaltigkeit im Fokus. Seit 2008 lädt der Super Weihnachtsmarkt nun schon zum stressfreien Geschenke-Shopping ein.

Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23 (Südstadt), 04. & 05.12., Ö: jew. 11-19h, 5 €, www.dersupermarkt.net

SzenegängerInnen gehen gern zum Weihnachtsmarkt im Stadtgarten. Der älteste Park der Stadt hat hier fernab vom Tourismus bunte Kultur, hausgemachten Winzer-Glühwein und ein kinderfreundliches Programm mit dem Kasperle am Start. Weihnachtlich aufgehübscht bietet der Stadtgarten den Platz für 80 wöchentlich wechselnde AusstellerInnen. Von Designer-Taschen und -Socken, Vintage, Makramee-Kunst und Edelsteinschmuck, über traditionelle Deko und Bücher, bis hin zu Delikatessen finden VeedelsgängerInnen hier die Produkte, die er sucht.

Venloer Str. 40 (Ehrenfeld), bis 23.12., Ö: Mo-Fr 16-21.30h, Sa/So 12-21.30h, www.weihnachtsmarkt-stadtgarten.de

Absolut neu und aufregend: Mitten im Herzen und über den Dächern der Stadt hat der Rooftop XMAS, der höchste Weihnachtsmarkt Kölns eröffnet. Auf dem Parkhaus Brückenstraße erwartet die BesucherInnen dieses Jahr festlich erleuchtete Marktstände, ein stimmungsvolles, modernes Ambiente und ein atemberaubender Blick auf den Kölner Dom. Nicht nur die Location ist bei diesem Advent-Highlight einzigartig. Neben einem attraktiven und wechselnden Angebot von zeitgemäßem Kunsthandwerk setzt der Markt in erster Linie auf ein hochwertiges und spannendes Foodkonzept. Neben lokalen Gastro-Größen wie dem „Haus Unkelbach“ oder der „Fetten Kuh“ verspricht vor allem das Domview Restaurant ein kulinarisches Erlebnis. Das beheizte Pop-up-Restaurant bildet mit seinen 80 Sitzplätzen den perfekten Rahmen für einen unvergesslichen Abend und bietet einen exklusiven Blick auf die Lichter der Stadt. Dirk Cleve, Geschäftsführer von Alpaka Paradise und Veranstalter: „Wir möchten den Kölnern mit Rooftop XMAS etwas Neues bieten: einen urbanen Weihnachtsmarkt abseits der touristisch geprägten Märkte. Unsere Gäste sollen bei uns die Adventszeit mit allen Sinnen genießen: In einer fantastischen Location, mit einem erstklassigen Angebot an Speisen und Getränken und einer einmaligen Atmosphäre.“ Mit Freunden einen gemütlichen Abend verbringen, die Weihnachtshopping Tour ausklingen lassen oder eine exklusive Weihnachtsfeier mit den Kollegen erleben. Mit Rooftop XMAS ist Köln um ein weihnachtliches Top-Event reicher.

Parkhaus Brückenstr., Oberstes Parkdeck, Ludwigstr. 1 (Innenstadt), Reservierung Tel. 0252-23 44 41 41, Ö: Mo-Do 15-22h, Fr 15-24h, Sa 13-24h, So 13-22h, Menü ab 99 €, www.rooftop-cologne.de

Eislaufen, Schlemmen und Events machen Spaß bei Heinzels Wintermärchen am Heumarkt. Jeden Montag ist Kindertag, am 8.12. kommt der Nikolaus, am 1. und 15.12. gibt‘s die Silent Ice Disco, Eistanzshows finden mehrfach statt – und täglich ertönt Live-Musik. Ein paar Meter weiter mitten in der Altstadt leuchtet der romantische, traditionelle Weihnachtsmarkt am Altermarkt, mit seinem wunderschönem Lichtermeer über den Köpfen der Besucher. Kunsthandwerker, wie der Holzbildhauer, der Schmied oder der Zuckerbäcker, zeigen ihr Können und stellen einige ihrer Produkte direkt am Stand her. -ks

Altermarkt bis Heumarkt (Innenstadt), 25.11.-23.12., Ö: 11-22h, www.heinzels-wintermaerchen.de

Das Motto des Community-Marktes ist: Heaven(ue) is a place on Earth. Auch 2021 präsentiert sich der Weihnachts-Himmel auf Erden mit fröhlichen Ständen, einem quietschfidelen Bühnenprogramm mit u.a. Cassy Carington, dem Helene Fischer Double Caro, sowie Drag Queen Damen und heißem Glühwein en masse. Bunte Markthütten im Pop-Art-Style geschmückt mit Engeln, glitzernden Wolken und schneeweißen Girlanden sind das optische Markenzeichen des Marktes. Das Highlight schlechthin und Selfie-Hot Spot ist der beleuchtete Springbrunnen in der Mitte der Unterführung. Auch schön: Ein sich drehender XXL-Weihnachtsbaum. ~ks

Schaafenstr./Hahnenstr., auf dem Gelände der Sparkasse KölnBonn (Innenstadt), Ö: Mo-Do 16-22h, Fr-So 14-22h, www.heavenue.de

