Die eat&style ist wieder da: Am 27. und 28. November 2021 kommt das inspirierendste Food-Event Deutschlands nach Düsseldorf. Unter dem Motto Taste. Connect. Enjoy. macht die eat&style Appetit auf aktuelle Foodtrends und lädt zum Genießen, Erleben und Shoppen ein. Ganz neu ist unter anderem die Kooperation mit der internationalen Designmesse blickfang. Food-Lovers, Hobbyköchinnen und Hobbyköche sowie BesucherInnen mit Lust auf kulinarische Entdeckungen können sich dann auf spannende Themenflächen mit Live-Programm und Tastings freuen, auf persönliche Begegnungen und natürlich den Austausch mit den mehr als 150 ErzeugerInnen, die auf dem Marketplace ihre Köstlichkeiten vorstellen. Wer mag, kann natürlich auch shoppen und zu Hause weiter genießen.

Zu erleben gibt es in Düsseldorf einiges: unter anderem bei den Wein-Tastings und Wein-Seminaren des Deutschen Weininstituts, das die eat&style wieder als Hauptsponsor unterstützt, mit Röstmeister und Kaffeesommelier Erik Brockholz, der mit seinem Wissen und Können die Kaffeewelt revolutioniert oder mit den Experten in der Showküche, die mit modernsten Technologien zeigen, was das Kochen der Zukunft ausmacht. Auch 2021 heißt es wieder: entdecken, probieren, schlemmen und genießen. Darüber hinaus geht es in diesem Jahr um kulinarische Themen wie die Levante-Küche, um Ernährungstrends wie Healthy Hedonism, um Praktisches wie das Oberhitzegrillen oder um innovative Süßungsmittel.

Tolle Location, neue Kooperation – und praktische Online-Tickets vor Ort

In diesem Jahr ist die eat&style wieder in der beeindruckenden historischen Industrie-Kulisse des Areal Böhler zu Gast und findet erstmals gemeinsam mit der internationalen Designmesse blickfang statt: eine inhaltliche Bereicherung für Style-Aficionados.

eat&style Düsseldorf, 27.11., 11–20h & 28.11., 11-18h, Areal Böhler, Hansaallee 321, Düsseldorf, weitere Infos unter: www.eat-and-style.de, Tickets gibt's hier.

