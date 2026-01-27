„The Sound of Epic Anime“ vereint die bewegendsten Melodien und mitreißendsten Soundtracks der japanischen Animationskunst in einem spektakulären Konzerterlebnis. Die Anime-Kultur ist ein globales Phänomen, das durch seine künstlerische Vielfalt besticht. Das Orchester lässt die musikalischen Schätze von Studio Ghibli, die packenden Themes aus Naruto und Demon Slayer sowie die unvergesslichen Klänge aus One Piece und Dragon Ball in vollendeter Orchesterpracht erklingen.

„The Sound of Epic Anime“, 04.04., 19h, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, Köln, ab 64,99 €