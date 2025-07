Therme Euskirchen plant die Zukunft

Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz präsentierten die Therme Euskirchen und die Stadt Euskirchen 18. Juli 2025 die ersten konzeptionellen Überlegungen zur geplanten Erweiterung des Thermenstandorts. Unter Anwesenheit von Bürgermeister Sacha Reichelt sowie den Vertretern der Thermengruppe Josef Wund – Edelfried Balle (CEO), Heiko Wollmann (CTO) und Uwe Barth (COO der Thermengruppe Josef Wund und Head of Therme Euskirchen) – wurden die Perspektiven für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Anlage vorgestellt. Auch politische Vertreterinnen und Vertreter des Kreises Euskirchen nahmen an der Veranstaltung teil.

Vor 10 Jahren eröffnete Josef Wund die Therme Euskirchen als Meilenstein für und in der Region Euskirchen. Seitdem hat sich das Einzugsgebiet an Gästen von 50 auf ca. 250 km Umkreis erweitert, die Therme zählt zu den beliebten Ausflugszielen im Rheinland und der Eifel. Von Beginn an lebt die Therme Innovation und Weiterentwicklung. Erweiterung des Saunabereichs, der Paradise Beach seit 2019, die Textilsauna, Ausbau der Empore mit der „Sky Balance“ 2022, die stete Digitalisierung und die immersive Erlebniswelt mit dem „Immersive Sky“ im vergangenen Jahr unterstreichen die Vorreiterrolle der Thermengruppe Josef Wund als führender Entwickler und Betreiber von Thermen & Badeanlagen. Seit der einstimmigen Zustimmung im städtischen Ausschuss für Umwelt und Planung sind nun die Weichen für die weitere Zukunft der Therme gestellt. Der Ausschuss leitete auf Vorschlag der Stadtverwaltung einstimmig die erforderlichen Schritte ein, den Flächennutzungsplan zu ändern und einen Bebauungsplan aufzustellen. Damit starten die konkreten Planungen der Thermengruppe Josef Wund für das „Leuchtturmprojekt für Familien, Gesundheit und regionales Wachstum“.

Die Vision - Ein ganzheitlicher Ort der Begegnung, der Bewegung, der Entspannung – für alle Generationen

Die Thermengruppe Josef Wund plant eine umfassende Erweiterung des textilen Familienbereichs in der Therme Euskirchen. Ziel ist es, ein einzigartiges Freizeit-, Gesundheits- und Erlebnisangebot für Familien aller Generationen zu schaffen – wetterunabhängig, nachhaltig und regional verankert. Aktuell umfassen die Erweiterungspläne mehrere tausend Quadratmeter Wasserfläche, die Integration eines Freibads, neue Gesundheits- & Präventionsanwendungen, Erlebnisrutschen, Spielbereiche mit familienfreundlichen Angeboten und großzügige Ruhe- und Liegezonen für Familien.

Mit diesem Zukunftsblick führt die Therme das Konzept fort, was sie 2019 mit dem verstärkten Blick auf Familien begonnen hat. Das Feedback war durchweg positiv und die Besucherzahlen bestätigen die hohe Nachfrage nach familienfreundlichen Angeboten. Besonders der „Familiensamstag“ hat sich von Beginn an als fester und beliebter Bestandteil etabliert. Ebenfalls öffnet die Therme Euskirchen innerhalb der Sommerferien (NRW und RLP) das Palmenparadies (Textilbereich) als Kurzurlaub für die ganze Familie ohne Altersbeschränkung. Um dem Bedarf dieser wertvollen Nachfrage gerecht zu werden und die Attraktivität der Therme langfristig zu stärken, ist daher eine gezielte Erweiterung um eigene Familienbereiche immens wichtig. Heiko Wollmann, der als CTO der Thermengruppe Josef Wund das Projekt auch im Planungsausschuss vorstellte, fasst zusammen: „Unser Ziel ist es, das bestehende Angebot qualitativ weiterzuentwickeln, neue Besuchergruppen zu gewinnen und den Standort nachhaltig als moderne, generationenübergreifende Erholungsstätte zu positionieren.“

× Erweitern Foto: Therme Euskirchen Präsentation von Heiko Wollmann während der Pressekonferenz am 18. Juli 2025

Die Pläne zur Erweiterung und zum Ausbau der Therme Euskirchen haben viele Aspekte im Blick. „Für uns steckt der Gedanke dahinter, nicht nur etwas für uns zu tun, sondern auch für die Stadt Euskirchen und für die ganze Region,“ unterstreicht Heiko Wollmann. Die Erweiterungspläne umfassen vier wesentliche Aspekte: Wirtschaft & Tourismus, Arbeitsplätze & Ausbildung, Stadtentwicklung & Image und Bildung & Prävention. Angefangen von der Attraktivitätssteigerung der Region als Ausflugs- und Urlaubsziel mit der Therme als Anziehungspunkt über die Schaffung von mehreren hundert neuen Arbeitsplätzen in Service, Technik & Gesundheit über die Integration in Stadtmarketing & Lebensqualitätsoffensiven bis hin zu regionalen Partnerschaften mit Schulen, Kitas und Vereinen und der Förderung eines gesunden und aktiven Lebensstils für Familien.

„Eine Erweiterung der Therme am Standort Euskirchen ist so viel mehr als das Schaffen weiterer touristischer Angebote, es ist ein Zukunftsplan für die Region,“ stellt Heiko Wollmann heraus. „Die Erweiterung des textilen Familienbereichs ist für uns so viel mehr als ein Freizeitprojekt – sie ist ein Zukunftsversprechen für Euskirchen. Für einen Ort der Begegnung, Bewegung und Erholung, als Impulsgeber für die regionale Entwicklung und als in emotionales Zuhause für Familien aus nah und fern.“

Die Reaktionen in der Stadt Euskirchen auf die Erweiterungspläne waren eindeutig durch das einstimmige Votum. Bürgermeister Sacha Reichelt: „Unser gemeinsamer Termin heute soll unterstreichen, dass die Stadt Euskirchen dieses Projekt als eine großartige Bereicherung des Angebotes in unserer Heimatstadt ansieht und die Umsetzung nach Kräften unterstützen möchte.“