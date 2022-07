„Urlaub in Köln“ startet diese Woche

In den beiden letzten Ferienwochen gibt es wieder viele Möglichkeiten, Köln abseits der Touristenpfade zu entdecken: Von Expert*innen begleitete 26 Touren zu Fuß, 13 mit dem Rad, 3 mit dem Schiff und 8 Angebote für Kinder bündelt das diesjährige Programm von „Urlaub in Köln“, veranstaltet von der Akademie för uns kölsche Sproch/SK Stiftung Kultur.

Weil jedes Veedel anders „tickt“ und sein ganz eigenes „Flair“ hat, wird bei den Veedelstouren das Besondere jedes Stadtteils hervorgehoben und die historischen, kunsthistorischen und sozialen Zusammenhänge erläutert. Bernd Imgrund, Gerd Krebber, Dagmar Lutz, Ruth Wolfram und Asja Bölke gehen auf Spurensuche der Stadtentwicklung, stellen unterschiedliche Architekturepochen sowie Kunst im öffentlichen Raum vor.

Unter dem Titel „Köln in vier Etappen“ kann man auf 25 Kilometer langen Radtouren den Zauber der Veedel am Stadtrand kennen lernen. Kilometermäßig kürzere Touren führen in den Deutzer Hafen und nach Mauenheim und Bickendorf zu Architektur von Wilhelm Riphahn. Unter dem Titel „Köln – die Weinstadt“ werden Flächen inspiziert, wo in Köln im Mittelalter Wein angebaut wurde und zum Teil auch heute noch wird.

Neben den in den vergangenen Jahren beliebten Bunkerfahrradtouren kann man bei dem neuen Rundweg zu Fuß „LSR – Luftschutzrelikte in Köln“ weitere Überbleibsel aus dem letzten Weltkrieg und dem Kalten Krieg entdecken. Hier sind nicht nur die großen Bunker- und Schutzanlagen gemeint, sondern vielmehr auch die Zeichen an der Wand, Pfeile und Hinweise auf Schutzräume, die verschiedenen Notausstiege sowie Splitterschutzmauern und weitere stumme Zeitzeugen.

× Erweitern © Priska Höflich „Heidewitzka” mit Philipp Oebel

Auch starten wieder die Heidewitzka Hafenrundfahrten, die gleichzeitig eine spannende Panoramafahrt von der Bastei bis zum Mülheimer und Niehler Hafen als auch ein musikalisches Highlight sind: Philipp Oebel präsentiert kölsche Klassiker.

Alle Infos, Termine und Ticketbuchung auf www.urlaubinkoeln.de