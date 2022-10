2023 auf Open Air Tour

Gerade erst feierte Sarah Connor mit ihrer Sommertour „HERZ KRAFT WERKE- Endlich wieder bei euch!“ 2022 einen musikalischen Triumphzug durch Deutschland und Österreich. Zeitgleich zum Tourabschluss begann bereits der Vorverkauf für das vierte Zusatzkonzert der "The Christmas Concert 2022" Shows in der Berliner Verti-Music-Hall in diesem Winter. So hoch ist die Nachfrage, die Queen of Pop live zu erleben, dass Sarah Connor dem Wunsch ihrer Fans nachkommt und für den Sommer 2023 weitere Konzerte bekannt gibt.

Unter dem Motto „Sommer Open Air 2023“ führt Sarah genau das fort, was sie ihren Fans schon dieses Jahr geboten hat. Denn sowohl bei ihrer erfolgreichen Arenatournee in diesem Frühjahr als auch bei ihren Open Airs bestach die Sängerin mit einer unglaublich sympathischen Nahbarkeit ihren Fans gegenüber. Egal ob sie jemanden auf die Bühne holte, um mit ihm/ihr zu singen oder sie witzig und schlagfertig auf Rufe aus dem Publikum reagierte - all das ist Sarah Connor pur. Auch die Themen, die sie in ihren Ansagen anschnitt, waren persönlich, echt und emotional. Sie bewies unglaubliche EntertainerQualitäten und zog ihr Publikum mit ihrer unverwechselbaren Stimme von Anfang an in ihren Bann.

Mit ihrer großartigen Band im Rücken, wird auch im Sommer 2023 jedes Sarah Connor Konzert zu einem emotionalen und musikalischen Feuerwerk.

Der PreSale beginnt am 21.10. an allen bekannten Vorverkaufsstellen!

