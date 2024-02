30 Jahre Kunsthandwerk in Porz-Westhoven

In diesem Jahr feiert der Kunsthandwerkermarkt im Engelshof sein 30‑jähriges Bestehen. Fast 2000 unterschiedliche Kunsthandwerker haben in den vielen Jahren mit ihren Werken begeistern können. Auf dem 60.Kunsthandwerkermarkt Im Engelshof am 16. + 17. März zeigen wieder 120 Künstler und Kreative eine vielfältige Auswahl ihrer professionell handgefertigten Produkte aus den Bereichen Schmuck, Mode, Keramik, Kunst, Fotografie, Papeterie, Accessoires, Kindersachen, Upcycling u.v.m.

Öffnungszeiten꞉ Sa. + So. jeweils von 11‑18h, Eintritt꞉ Tageskarte 6€, Kinder bis 14 Jahre frei

Adresse꞉ Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln

Weitere Infos unter꞉ www.kunstundkulturkoeln.de

