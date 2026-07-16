ANALOG ART AFFAIR wächst weiter

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt die ANALOG ART AFFAIR am Samstag, 5. September 2026, nach Köln zurück. Sie wird größer, vielfältiger und bietet noch mehr Raum für die analoge Fotografie. Von 12:00 bis 23:00 Uhr verwandelt sich die BASE in der Schanzenstraße in Köln-Mülheim erneut in den Treffpunkt für Fotografen, Künstler, Hersteller, Labore, Händler und alle, die die analoge Fotografie lieben. Der Eintritt ist wie im Vorjahr kostenlos.

Die außergewöhnliche Industriearchitektur der BASE bietet dafür den idealen Rahmen. Aufgrund der großen Resonanz wächst die Veranstaltung in ihrer zweiten Auflage um eine weitere Halle. Neben zusätzlichen Ausstellerflächen entstehen dort eine Lounge mit einer zweiten Bar sowie eine Bühne für Impulsvorträge und Gespräche rund um die analoge Fotografie.

„Die Resonanz auf unsere Premiere hat unsere Erwartungen übertroffen“, sagt Mitinitiator Ben Hammer. „Uns wurde schnell klar, dass wir mehr Platz für Aussteller, brauchen, sowie für Begegnungen und für den Austausch innerhalb der Community. Genau das möchten wir mit der diesjährigen Ausgabe ermöglichen.“

Auch 2026 steht das Mitmachen im Mittelpunkt. Besucher können sich unter anderem ein individuelles Wetplate-Porträt anfertigen lassen, Schwarz-Weiß-Abzüge von Hand kolorieren oder an einem der erweiterten kostenlosen Fotowalks teilnehmen. Ob Sofortbildkamera oder 6×6-Mittelformat: die verschiedenen Walks laden dazu ein, analoge Fotografie gemeinsam zu erleben und neue Techniken auszuprobieren.

× Erweitern Foto: Ben Hammer

Wer ein Speichermedium mit seinem Lieblingsfoto mitbringt, kann sich außerdem am Stand von ILFORD einen hochwertigen Fotoprint kostenlos anfertigen lassen.

Zahlreiche lokale Künstler präsentieren ihre Arbeiten und bieten Originale, Prints und fotografische Unikate direkt vor Ort zum Kauf an. Ergänzt wird das Programm durch Hersteller, Fachhändler, Labore und kreative Projekte aus der analogen Fotoszene. Das vollständige Programm sowie alle Aussteller sind unter www.analog-art-affair.com zu finden.

In der Eventbar wird ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken angeboten. Zudem wurde gemeinsam mit Gaffel für die Veranstaltung ein Signature Drink auf Basis der Gaffels Fassbrause Pink-Grapefruit entwickelt. Weiterhin gibt es Gaffel Kölsch, Gaffel Kölsch 0,0, Gaffel Wiess, Gaffel ZERO,O sowie weitere alkoholfreie Erfrischungen.

„Wir unterstützen die ANALOG ART AFFAIR sehr gerne“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager der Privatbrauerei Gaffel. „Sie ist Teil einer sehr lebendigen Szene, die bestens zu uns passt.“

Auch die Aussteller profitieren von der Partnerschaft. Sie erhalten fünf Welcome Drinks an der Bar.

Neben den zahlreichen Programmpunkten dürfen sich Besucher außerdem auf viele weitere Überraschungen freuen, die den Tag zu einem besonderen Erlebnis für Einsteiger, Sammler und erfahrene Analogfotografen machen.

ANALOG ART AFFAIR 2026, Samstag, 5. September 2026, 12:00 bis 23:00 Uhr

BASE Köln, Schanzenstraße 6–20, Gebäude 1.21, 51063 Köln

Weitere Infos hier: gaffel, analog-art-affair, @analogartaffair