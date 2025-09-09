Vom 12. September bis 4. Oktober findet an vier Wochenenden der Apéro Markt auf der Vogelsanger Straße im Grüngürtel statt. Der Pop-Up-Markt ist als Alternative zum stark frequentierten Brüsseler Platz gedacht und soll zugleich einen neuen Anziehungspunkt für das Belgische Viertel schaffen.

Der Apéro Markt bringt die Aperitifkultur mit erfrischenden Drinks, feinen Snacks und urbanem Flair auf ein neues Level. Im Gaffel-Ausschankwagen gibt es unter anderem Kölsch und Wiess. Zudem wird mit Gaffels Fassbrause Pink Summer Spritz der ultimative Sommerdrink angeboten. In einzigartiger Atmosphäre entstehen so zwischen Grüngürtel und Sonnenuntergang Abende voller Geschmack und Geselligkeit. Ein DJ-Set sorgt für die passende Stimmung, Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein. Veranstalter ist Till Riekenbrauk, Betreiber des Johann Schäfer in der Südstadt.

Öffnungszeiten: Der Apéro-Markt findet freitags zwischen 18 und 24 Uhr, samstags von 12 bis 24 Uhr und sonntags zwischen 12 und 20 Uhr statt. Am 5. Oktober läuft der Köln Marathon, deshalb ist der Markt am letzten Wochenende von Donnerstag bis Samstag geöffnet.

Der Eintritt ist frei.

Ort: Grüngürtel, Vogelsanger Straße, 50672 Köln(zwischen Ecke Schmalbeinstraße & Ecke Innere Kanalstraße)