Bewerbertage im Phantasialand

Am 01. April 2023 startet das Phantasialand in das Parkjahr 2023/24. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren und es werden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Ob im Snackverkauf, an den Attraktionen, in der Technik, den Hotels, der Gastronomie, der Verwaltung oder in der Reinigung: „Bewerber können sich im Phantasialand auf eine Vielfalt an Möglichkeiten und Perspektiven freuen wie in kaum einem anderen Unternehmen“, so Kerstin Westhaus, Leiterin Mitarbeitergewinnung.

Drei Bewerbertage im März

Gleich drei Mal haben Bewerberinnen und Bewerber im März Gelegenheit, sich über die zahlreichen Arbeitsmöglichkeiten im Themenpark, der Gastronomie und den Erlebnishotels zu informieren und direkt zu bewerben. Der erste Bewerbertag findet am Mittwoch 01. März von 09:30 bis 19:00 Uhr in der Phantasialand-Eventlocation STOCK’s direkt am Parkplatz Berlin (Berggeiststr. 31-41 in 50321 Brühl) statt. Weitere Termine folgen am Mittwoch 15. März sowie am Donnerstag 23. März. Eine Anmeldung zu den Bewerbertagen ist nicht erforderlich.

Zahlreiche Chancen und Vorteile

Ob mit oder ohne Ausbildung, ob als Quereinsteiger oder mit Erfahrung – im Phantasialand wird für alle Interessierten die Tätigkeit gefunden, die perfekt passt. Das Unternehmen zahlt faire und leistungsgerechte Gehälter sowie bis zu 250 € monatliche Prämie obendrauf. Dazu kommen Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit, flexible Arbeitszeitmodelle, Freikarten für den Park und weitere exklusive Mitarbeitervorteile; darunter beispielsweise ein Jobticket und ein preisgünstiges Mitarbeiterrestaurant. Besonderer Vorteil ist zudem die Chance auf eine langfristige Anstellung für mindestens 10 Monate – denn der Themenpark ist vom 1. April 2023 bis 28. Januar 2024 durchgehend geöffnet.

Weitere Details und Informationen zu den Bewerbertagen unter: www.phantasialand.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!