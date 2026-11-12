Biergenuss statt Schokolade: Der Craft-Bier-Adventskalender von Beyond Beer sorgt auch in diesem Jahr für abwechslungsreiche Geschmackserlebnisse in der Vorweihnachtszeit. In der Classic Edition 2026 ist auch die Kölner Bierspezialität Gaffel Wiess vertreten.

Der Adventskalender enthält 24 handverlesene Biere in 0,33-Liter-Flaschen von deutschen und internationalen Brauereien. Die Auswahl verbindet bekannte Klassiker mit modernen Craft-Bieren und bietet einen abwechslungsreichen Einblick in die Vielfalt der Bierstile. Von Pils und Hellem über IPA, Weizenbier und belgisches Tripel bis hin zu kräftigem Eisbock ist für unterschiedliche Geschmäcker etwas dabei.

Mit Gaffel Wiess ist die naturtrübe Kölner Bierspezialität Teil dieser Auswahl. Das unfiltrierte, obergärige Bier verbindet die lange Kölner Brautradition mit einem modernen Geschmackserlebnis. Ebenfalls aus Köln ist Hellers Kölsch vertreten.

Beyond Beer stellt jedes Jahr neue Bier-Adventskalender zusammen. Die Classic Edition richtet sich insbesondere an Bierliebhaber, die unterschiedliche Bierstile entdecken möchten, ohne sich auf allzu experimentelle Geschmacksrichtungen einzulassen.

Neben den 24 Bieren enthält der Adventskalender ein Verkostungsheft, einen Flaschenöffner und Bierdeckel.

Der Craft-Bier-Adventskalender Classic Edition 2026 ist online unter https://www.beyondbeer.de/craft-beer-adventskalender erhältlich.