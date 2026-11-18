Der Kölner Zoo hat heute im Rahmen einer Pressekonferenz die zentralen Ergebnisse einer unabhängigen, wissenschaftlichen Studie vorgestellt. Darin werden die Völkerschauen, die auf dem Gelände des Zoos zwischen 1878 und 1957 stattfanden, untersucht. Initiator und Auftraggeber ist der Aufsichtsrat des Zoos. Die Ergebnisse sind in einem 254-seitigen Buch zusammengefasst.

Die Historikerin Dr. Franziska Jahn und der Historiker Dr. Clemens Maier-Wolthausen beleuchten in ihm die Zurschaustellungen von grönländischen Inuit, Menschen aus Nord- und Zentralafrika, aus Indien und dem Südpazifik. Jahn und Maier-Wolthausen fragen im Buch, was die Zooleitungen antrieb, ihren Zoo als einen weiteren Schaustellungsort für ‚Völkerschauen‘ zur Verfügung zu stellen und spüren den Ausgestellten nach.

Demnach veranstaltete der Kölner Zoo in einer Zeitspanne von rund acht Jahrzehnten neun Völkerschauen – die erste 1878, die letzte 1957. Diese im Vergleich mit anderen Zoos geringe Anzahl an ‚Völkerschauen‘ erklären die Autorin und der Autor zum einen mit einer Vielzahl von ähnlichen Schauen in Vergnügungsbetrieben in Köln und im ganzen Rheinland.

Zum anderen, so schlussfolgern die Autoren, habe es auch Bedenken bei den jeweiligen Kölner Zooleitungen gegeben. Sie setzten zur Erhöhung der Gästezahlen stärker auf Konzerte und empfanden die Zuschaustellung von Menschen als unpassend für einen auf Tiere fokussierten Park. Hinzu kam schlicht Platzmangel. Eine generelle oder gar ethisch begründete Ablehnung von ‚Völkerschauen‘ ließ sich aber, so Jahn und Maier-Wolthausen „per se nirgends feststellen“.

Monetäre Gründe waren entscheidend – Bildungsauftrag wurde vorgeschoben

Ausschlaggebend für die veranstalteten Zurschaustellungen im Kölner Zoo waren vor allem monetäre Gründe, obwohl für die Öffentlichkeit edukative und wissenschaftliche Argumente angeführt wurden. Völkerschauen waren Publikumsmagnete. Ihre Inhalte waren aber weder wissenschaftlich wertvoll, noch entsprachen sie dem tatsächlichen Alltag der ausgestellten Menschengruppen. Sie orientierten sich an den Bedürfnissen und vorhandenen Stereotypen des europäischen Publikums.

Dr. Jahn und Dr. Maier-Wolthausen: „Auch wenn die Beteiligung am Geschäft mit den ,Völkerschauen‘ dem Zeitgeist entsprach, einen wissenschaftlichen Anspruch vorgab und auch ökonomischen Sachzwänge folgte, bleibt unseres Erachtens im Heute eine Verantwortung für den Zoo wie auch für alle anderen Veranstaltungsorte von Menschenschauen bestehen: die Verantwortung, über den eigenen Beitrag zur Verbreitung und Stabilisierung kolonialrassistischer Hierarchien transparent Rechenschaft abzulegen. Mit diesem Buch ist der Kölner Zoo, der die Initiative zur vorliegenden Studie ergriff und sie finanzierte, einen großen Schritt in die richtige Richtung gegangen.“

Robert Schallehn, Vorsitzender des Aufsichtsrats des Kölner Zoos: „Die Aufarbeitung war uns ein wichtiges Anliegen. Mit dem vorliegenden Buch ist das umfassend und wissenschaftlich fundiert geschehen, sodass dieses dunkle Kapitel Kölner Zoogeschichte nun für alle neutral und unabhängig dokumentiert vorliegt.“

Prof. Theo B. Pagel, Direktor des Kölner Zoos: „Uns im Zoo ist es wichtig, für eine transparente und objektive Beurteilung dieser heute undenkbaren Schauen zu sorgen. Dafür haben wir selbstverständlich alle verfügbaren Akten und Quellen zur Sichtung und Auswertung zur Verfügung gestellt. Zum Ende meiner Amtszeit war es mir ein persönliches Anliegen, reinen Tisch zu hinterlassen. Dies ist mit der Studie gelungen.“

Übersicht über die Völkerschauen im Kölner Zoo – zur korrekten Darstellung mit zeitgenössischen, heute mit Recht nicht mehr verwendeter Betitelung:

1878: „Eskimos“ / „Okabak und seine Familie“

„Eskimos“ / „Okabak und seine Familie“ 1906: „Hagenbecks ethnographische Ausstellung Indien“

„Hagenbecks ethnographische Ausstellung Indien“ 1910: „Die Samoaner“

„Die Samoaner“ 1912: „Beduinen-Karawane“

„Beduinen-Karawane“ 1931: „Südsee-Insulaner“ / „Die letzten Kannibalen der Südsee“

„Südsee-Insulaner“ / „Die letzten Kannibalen der Südsee“ 1931: „Die Lippennegerinnen“

„Die Lippennegerinnen“ 1932: „Aschanti“ / „Negerdorf“

„Aschanti“ / „Negerdorf“ 1932: „Arabische Mokkaküche“ / „Ägyptische Handwerker“

„Arabische Mokkaküche“ / „Ägyptische Handwerker“ 1957: „Afrika-Lehrschau“

Das Buch ist im Verlag Aschendorff erschienen und 254 Seiten stark. Zum Kauf: www.aschendorff-buchverlag.de/product/menschen-ausgestellt-im-koelner-zoo/

Neben den Völkerschauen, die im Kölner Zoo stattgefunden haben, werden auch weitere, vergleichbare Schauen in Köln und Umgebung verzeichnet. Zudem spannen die Autoren den Bogen zur Entstehung und Durchführung von Völkerschauen im deutschsprachigen Raum ganz allgemein und ordnen damit den Gesamtkontext ein.

ISBN: 978-3-7395-1613-4