Bücher-Liebhaber aufgepasst

Nur für wenige Tage gibt es bis zu 75 % Rabatt auf ausgewählte Titel – darunter Ansichtsexemplare und Bücher mit kleinen Mängeln aus den Bereichen Kunst, Architektur, Design, Grafik, Film, Fotografie, Mode, Reise, Popkultur und Sex.

Vor Ort: Mittwoch, 3. September, bis Samstag, 6. September

Startschuss mit Preview-Party s am Mittwoch, 3. September, 17–20 Uhr – mit Drinks, Musik und exklusiver Vorab-Vorschau aller Angebote.

Online: www.taschen.com – Donnerstag, 4. September, bis Sonntag, 7. September

Expand Foto: TASCHEN

Seit 1980 steht TASCHEN für hochwertige und oft tollkühne Publikationen, die Kunst und Kultur weltweit zugänglich machen – jetzt zu Preisen, die man nicht verpassen darf.

TASCHEN ist ein weltweit führender Verlag, bekannt für seine herausragende Zusammenarbeit mit den einflussreichsten Künstlern, Fotografen, Architekten, Designern und kulturellen Ikonen.

Gegründet von Benedikt Taschen im Jahr 1980, begann das Unternehmen als kleiner Comicladen in Köln. Von Anfang an leistete TASCHEN Pionierarbeit in der Herstellung und im Vertrieb von Bildbänden und zählt heute zu den angesehensten und begehrtesten Kunstbuchverlagen der Welt.

Das Ziel des Verlags ist es, die besten Bücher zu veröffentlichen. Als kulturelle Archäologen hat sich TASCHEN der Mission verschrieben, der Welt fesselnde Künstler und Themen nahezubringen. Von der Kleinen Reihe bis zu den begehrten Collector’s Editions veröffentlicht TASCHEN Bücher in jeder Preisklasse und in unterschiedlichsten Formaten.

Geleitet wird TASCHEN gemeinsam von Benedikt Taschen und seiner ältesten Tochter Marlene Taschen.

TASCHEN Store Köln

Neumarkt 3

50667 Köln

+49 (0)221 27127577

store-koeln@taschen.com