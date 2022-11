Cologne Boxing World Cup 2022

In der MOTORWORLD auf dem Gelände des historischen Flughafens am Butzweilerhof kämpfen noch bis Samstag, den 5. November, BoxerInnen der internationalen Spitzenklasse, um in die besten ihrer Gewichtsklasse zu ermitteln.

Bei den Männern sind die größten Turniergruppen das Halbweltergewicht (bis 63,5 kg, 13 Teilnehmer), gefolgt vom Halbmittelgewicht (bis 71 kg, 12 Teilnehmer) und dem Schwer- wie Superschwergewicht (bis 92 kg bzw. über 92 kg, jeweils 10 Teilnehmer).

Bei den Frauen ist der Weg zur Goldmedaille im Bantamgewicht (bis 54 kg, 7 Teilnehmerinnen) und im Weltergewicht (bis 66 kg, 7 Teilnehmerinnen) am längsten, gefolgt vom Federgewicht (bis 57 kg) und Mittelgewicht (bis 75 kg) mit jeweils 6 Boxerinnen.

Der im olympischen Boxen übliche Turniermodus ist äußerst anspruchsvoll. Bis zur Goldmedaille müssen die AthletInnen all ihre Turnierkämpfe siegreich für sich entscheiden. Eine Niederlage bedeutet stets das Ausscheiden aus dem Turnier. Hier kann also kein Kampf verwaltet werden und nicht taktiert werden. Weiter kommt nur, wer in allen Kämpfen stets den vollen Einsatz zeigt.

Der Deutsche Boxsport-Verband wird bei dem von ihm ausgerichteten Turnier natürlich selbst auch vertreten sein. Dabei schickt er seine besten AthletInnen in den Ring, unter anderem die beiden amtierenden Europameister Nelvie Tiafack (Superschwergewicht über 92 kg) und Stefanie von Berge (Weltergewicht bis 66 kg). Beide trainieren am Olympiastützpunkt Rheinland in Köln und haben den Blick fest auf die Olympischen Spiele in Paris 2024 gerichtet.

Weitere Infos zu den Teilnehmern und dem Ablaufplan unter: www.boxverband.de/cologne-boxing-world-cup-22

