Der Sommer Köln 2025 startet durch

Seit gut drei Wochen begeistert der „Sommer Köln“ mit seinem abwechslungsreichen Programm die Domstadt. Die Veranstalter*innen legen großen Wert auf die Vielfalt und bieten beliebte Klassiker und immer wieder Neuentdeckungen, auf die sich das Publikum links und rechts vom Rhein freuen kann. Alle Events finden Open Air statt und sind kostenlos: Straßen- und Kindertheater, Musik-, Tanz- und Filmveranstaltungen sowie Kabarett und Mitmachaktionen für alle Altersgruppen. Beste Unterhaltung, die alle anspricht – nichts wie hin!

Zuerst vereint das „FL!M konzert“ am 3. August im Kulturbunker Mülheim den Klang trditioneller Instrumente mit modernem Sound – offen komponiert und virtuos gespielt. Ab dem 9. August steht ein Neuzugang unter den Spielstätten im Mittelpunkt: der Rudolfplatz. Das „Casamax Theater“ lässt Kinder ab fünf Jahren mit der alten Schildkröte Allagi einen wundervollen Aufbruch in eine neue Welt wagen. Liedermacher Johannes Stankowski erzählt Klein und Groß in seinen folkigen Pop-Songs lebensnahe Geschichten aus dem Alltag und entführt sie ins bunte Leben jenseits des digitalen Flirrens. Die Freunde Kai Bosch und Nikolai Striebel bezaubern im Anschluss mit ihrer außergewöhnlichen Mischung aus Wortakrobatik und Zauberkunst einfach alle und jeden. Am Abend nimmt das Duo Taphani Benkest mit auf eine musikalischen Weltreise voller elektronischer Beats und Klängen unterschiedlichster Kulturen. Am 10. August erzählt das Metropol Theater die Geschichte von „Paulina und der Zirkus Papilotte“, in der die freche Ratte Karlchen die Protagonistin ermutigt, ihre Träume in die Tat umzusetzen. Das Comedia Theater hat mit „Emil und die Detektive“ einen Klassiker im Gepäck, bei dem Kinder Emil bei einer aufregenden Verfolgungsjagd durch Berlin begleiten. Der Sonntag endet mit Musik von Makeda und MILEN. Nacheinander beglücken die beiden talentierten Musikerinnen mit ihrem eigenständigen Sound aus Alternative-Pop, Hip-Hop und Soul. Am 11. und 12. August brilliert Escht Kabarett mit zwei Mixed-Shows, in denen je fünf Kabarettist*innen das Genre hochleben lassen.

Danach ist der Mediapark der Nabel des Sommer Köln und hat als XXL-Open Air-Bühne ein hervorragendes Programm zu bieten. Die französische Companie „Dyptik“ beeindruckt am 15. und 16. August Klein und Groß mit ihrem energiegeladenen Stück „Mirage“. Akrobatik und Tanz auf höchstem Niveau. Ab dem 22. August wird hier beim „Short Story Afternoon“ vorgelesen, bei „Mojo Kölsch“ zugehört und beim „Kopfhörerkino“ zugesehen. Das „Wortwiesenfest“ verwandelt den urbanen Ort in einen kreativen Spielplatz und „Dancing in the dark“ lädt zum inklusiven Paartanz auf afroamerikanischen Blues.

Zum Abschluss lädt Vladimir Blanco im Bürgerhaus Kalk mit seinem Zirkustheaterstück „ZEROs Plan“ ein, auf fantasievolle Art die Entstehung von Sonnensystemen und Galaxien zu verstehen. Bei dieser Programmvielfalt bleiben keine Wünsche offen!

© Jan Horvath ©Monika Nonnenmacher © Christian Faustus © Carl Meier Christopher Horne © Scott Cameron © C. Detrez © Oliver Traschuetz © Fabian Heigel ©Fimm © Rupieper © Kai Myller

Weitere Informationen unter: www.sommer.koeln und in den sozialen Medien unter @sommerkoeln