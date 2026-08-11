Ob spontaner Familienausflug, Treffen mit Freunden oder Heimfahrt mit Fahrrad: Dank eezy.nrw wird die Nutzung von Bus und Bahn entspannter. Statt nach dem passenden Ticket oder der richtigen Preisstufe zu suchen, genügt ein Swipe in der App.

Ein Update der eezy-fähigen Apps im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) macht eezy.nrw jetzt noch benutzerfreundlicher. Ab sofort können Erwachsene direkt beim Check-in weitere Fahrgäste (Erwachsene wie Kinder) sowie Fahrräder hinzufügen. Dazu einfach vor Fahrtbeginn im Bereich „Zusätzliche Mitreisende“ die Anzahl der Personen und Fahrräder festlegen und einchecken. So lässt sich die Fahrt für Familien, Gruppen oder Begleitpersonen in wenigen Sekunden organisieren.

Dabei gilt: Kinder zwischen 6 und 14 Jahren fahren zum halben Fahrpreis mit. Für die einzelne Fahrradmitnahme werden 3 Euro berechnet, ein Fahrradticket für 24 Stunden kostet 4,50 Euro. Kinder unter 6 Jahren fahren weiterhin kostenlos mit und müssen nicht in der App eingecheckt werden.

Automatisch zum Bestpreis

Der Fahrpreis wird automatisch anhand der Luftlinienentfernung zwischen Start und Ziel berechnet. Tarifkenntnisse sind nicht erforderlich.

Zusätzliche Sicherheit: In der 2. Klasse gilt ein Monats-Preisdeckel auf dem Niveau des Deutschlandtickets. Außerdem gelten ein Tageshöchstpreis und eine Bestpreisgarantie. Dadurch wird niemals mehr bezahlt als für das entsprechende Einzelticket. So können Fahrgäste Bus und Bahn nutzen, ohne sich Gedanken über den günstigsten Tarif machen zu müssen.

Hohe Zufriedenheit bei den Fahrgästen

Seit der Einführung ist eezy.nrw auf Erfolgskurs: Mehr als 23 Millionen Fahrten wurden in Summe bereits durchgeführt. Und eine Marktforschung unter Nutzer*innen der VRS eezy.nrw-App ergab: 96 Prozent der Befragten würden eezy.nrw weiterempfehlen.

Die VRS eezy.nrw-App ist somit die ideale Lösung für alle, die flexibel mit Bus und Bahn unterwegs sein möchten und dabei Wert auf eine einfache und transparente Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs legen.

www.vrs.de/eezy