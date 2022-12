Ein hochwertiges Erinnerungsstück für Köln-Liebhaber

Die KölnerInnen lieben ihre Stadt ohnehin und auch viele Reisende verfallen dem Charme der Metropole am Rhein. Die Schmuckmarke DUR hat dies zum Anlass genommen den Stadtring "Köln" zu entwerfen, damit die TrägerInnen des Rings ihre Verbundenheit zur Römerstadtnach nach außen tragen können.

Verschiedene Stadtsymbole Kölns zieren den Bandring: der Kölner Dom, die Hohenzollernbrücke, der Mediaparkturm, die Kirche St. Martin oder eine Narrenkappe als Symbol des Kölner Karnevals sind kunstvoll auf dem Stadtring angebracht. So lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welcher Stadt dieses Schmuckstück gewidmet ist. Doch nicht nur die Verzierungen wurden mit viel Bedacht gewählt, auch die Materialien sind besonders: Der Stadtring Köln besteht aus schwarzem Lavasand, eingefasst in 925er Sterling Silber. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt sind ebenfalls aus Silber und heben sich von dem dunklen Material des Ringes ab. Alternativ gibt es den Ring auch in rhodiniertem geschwärztem Silber mit polierter Skyline

Der Rings ist in allen gängigen Größen erhältlich und die polierte Innenseite sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

Der Stadtring „Köln“ in allen Einzelheiten

Material: rhodiniertes 925er Sterling-Silber, Lavasand oder geschwärztes Silber

Farbe: Silber, Schwarz

Oberfläche: rau, poliert, oxidiert, rhodiniert

Höhe: 0,9 cm

Gewicht: 6,80 g

Form: Band

Preise rhodiniert Sterlingsilber € 129,- (mit Lavasand oder Sterlingsilber rhodiniert)

