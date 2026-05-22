111-mal Einstimmen auf die WM

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111 Fußball-Storys, die jeder kennen muss

Wo hat eine Cola-Dose Vereinsgeschichte geschrieben? Welcher Mannschaft gelang das »Wunder von Taipeh«? Und wann gab es eine Halbzeit, die nur 34 Minuten dauerte? Dieses Buch bietet 111 Geschichten aus der Welt des Fußballs. Unvergessenes, Prägendes, Brandaktuelles. Originalgeschichten, Legenden und bislang nicht Gehörtes. Einzigartige Storys: spannend und sachkundig erzählt, aufregend illustriert. Für echte Fans– und für alle, die verstehen wollen, warum Fußball die Welt bewegt.

Erlebnisse, Ereignisse, Emotionen

Fußball ist wie das pralle Leben – er steckt voller Überraschungen, Wendungen und Emotionen. Er ist ein hochkomplexes, milliardenschweres Business und doch bodenständig. Kaum eine andere Sportart entfaltet eine vergleichbare generationenübergreifende Anziehungskraft und verbindet Menschen über alle sozialen Schichten und Ländergrenzen hinweg. Fußball ist auch ein wahres Füllhorn an bizarren Geschichten und kuriosen Begebenheiten, von heiteren Anekdoten bis zu echten Dramen.

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Rüdiger Liedtke hat 111 Storys zusammengestellt, in denen sich die ganze Wucht des Fußballs spiegelt. So lässt er die aufregende Nacht von Malente lebendig werden, das Sprengstoff-Attentat auf den BVB-Bus Revue passieren, den Münzwurf nacherleben, der eine Fußballschlacht entschied. Er erinnert an große, bewegende Momente, die Sportgeschichte geschrieben haben, und an Spielerinnen und Spieler, die zu Helden geworden sind. Er greift aber auch aktuelle Ereignisse auf und schaut hinter die Kulissen des Fußballgeschäfts. Ob Bundesliga, Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft– Leserinnen und Leser dürfen sich auf überraschende Blicke auf die schönste Nebensache der Welt freuen. Kurzweilig erzählt und vorzüglich illustriert ist dieses Buch das perfekte Geschenk für alle Fußballbegeisterten und alle Interessierten.

Rüdiger Liedtke ist Autor der Erfolgsbücher »111 Orte in München, die man gesehen haben muss« sowie der »111 Orte« auf Mallorca, in Kapstadt und Brüssel. Er hat sich die Kölner Tuschmaschine und weitere regionale Soundmaschinen einfallen lassen. Der Autor lebt und arbeitet in Köln. www.ruediger-liedtke.de

Der Titel erscheint am 28. Mai im Emons Verlag.