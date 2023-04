Es geht wieder los! Mit dem FC-RENNTAG am Ostermontag (Start 1. Rennen: 14:00 Uhr) startet die Kölner Galoppsaison gleich mit einem besonderen Highlight. Der Renntag steht ganz im Zeichen des 1. FC Köln und seiner Stiftung. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich z.B. über die FC-Tombola und die Versteigerung einzigartiger Preise sowie den FC-Kids Club mit seinem bunten Rahmenprogramm freuen. Die Saisoneröffnung rund um das Sauren Dachfonds - Rennen, L und acht weiteren Rennen bietet bei frühlingshaften Temperaturen eine gute Gelegenheit für einen Oster-Ausflug in den Weidenpescher Park!

Autogrammstunde mit FC-Profis + FC-Frauen am Renntag

Als Highlight präsentieren sich FC-Profis und Trainer Steffen Baumgart allen FC-Fans auf der Rennbahn und stehen für eine traditionelle Autogrammstunde (ab 14:35 Uhr) zur Verfügung. Als Moderator fungiert u.a. FC-Stadionsprecher Michael Trippel. Auch die FCFrauen werden vor Ort Autogramme geben. Folgende Spielerinnen haben sich hierfür angekündigt: Gen Puntigam, Lena Uebach, Manjou Wilde, Laura Donhauser, Mandy Islacker, Selina Cerci, Jana Beuschlein, Alicia-Sophie Gudorf. Um 16:45 Uhr steht Trainer Steffen Baumgart noch zwei glücklichen Gewinnern für ein Kicker-Match im Führring gegenüber. Außerdem kommentiert FC-Stimme Guido Ostrowski wie schon im vergangenen Jahr den Preis des 1. FC Köln live aus der Kommentatoren Kabine auf dem Dach der Haupttribüne.

× Erweitern Foto: Sabine Effgen Autogrammstunde der FC Profis im Rahmen des FC RENNTAG

Großes Kinderprogramm + FC-Tombola mit einzigartigen Preisen

Ein umfangreiches Familienprogramm bietet am Ostermontag gleich eine Reihe an beliebten Attraktionen wie kostenloses Ponyreiten oder Hüpfburg. Der FC-Kidsclub steuert zudem noch weitere fußballspezifische Aktionen wie FC-Fußball-Dart oder aber eine FCTorwand bei. Auch das Kinderland hat wie gewohnt geöffnet und ermöglicht den jüngsten Besuchern kindgerechte Unterhaltung. Über die FC-Tombola können sich alle Fans wieder über die Versteigerung einzigartiger Preise freuen.

Listenrennen für Sprinter und Derby-Jahrgang im Fokus

Mit einem Preisgeld von 25.000 Euro bildet das als Listenprüfung stattfindende Sauren Dachfonds-Rennen (6. Rennen, Start: 16:35 Uhr) den sportlichen Höhepunkt beim Kölner Saisonstart am Ostermontag. Die über 1.300 Meter führende Listenprüfung wendet sich an vierjährige und ältere Pferde und hat mit 11 Nennungen aus Schweden, den Niederlanden und Deutschland internationalen Charakter gefunden. Um die Favoritenrolle buhlen der schwedische Gast Goodeye (Andrasch Starke) mit Stall Mandarins Waldersee unter Eduardo Pedroza. Eine gute Rolle traut auch Weidenpesch-Trainer Henk Grewe seinem Schützling Zandjan zu. Sein Kölner Quartier präsentiert sich darüber hinaus bereits in sehr guter Form zu Beginn der Saison.

Daneben dürfen sich die Besucher auf zwei interessante Dreijährigen-Vergleiche freuen. Wenn der Derby-Jahrgang sich erstmals präsentiert, dürfte so mancher Hoffnungsträger Richtung Deutsches Derby (am 2. Juli in Hamburg-Horn) sein Debüt geben. Beide Rennen sind mit jeweils 10.000 Euro Preisgeld dotiert und versprechen ebenfalls Spannung bis zur Ziellinie. In der 1850 Meter-Prüfung sind zahlreiche große Ställe vertreten. So tritt der Mülheimer Trainer Marcel Weiß mit dem Ittlinger Skylo und Wilmot an. Beide Pferde haben ebenso eine Derby-Nennung wie Navarra Storm, den Lokalmatador Peter Schiergen erstmals aufbietet. Im Sattel der Gestüt Ammerländer Hoffnung für das Blaue Band sitzt der neue Stalljockey René Piechulek.

Wichtiger Hinweis zur Anreise: Extra-Parkflächen und Shuttle-Bus vom Fühlinger See

Für den FC-RENNTAG am Ostermontag stehen den Besuchern erstmals zusätzliche Parkflächen am Fühlinger See (P 2) zur Verfügung. Von dort fahren ab 11:30 Uhr im 15 Minuten-Takt kostenlose Shuttle-Busse direkt vor den Haupteingang der Rennbahn (Fahrzeit ca. 8 min). Ebenso bringen Shuttle-Busse die Besucher bis 19:30 Uhr wieder zurück zu den Parkflächen. Die Adresse für den Parkplatz am Fühlinger See: Oranjehofstraße 103, 50769 Köln. Ab den Autobahnen (A57 bzw. A1) kommend der Beschilderung FÜHLINGER SEE PARKPLATZ und dann P 2 folgen. Wir begrüßen zudem alle Ticketinhaber, die neben dem Auto per ÖPNV (kostenlos mit Online-Ticket) oder mit dem Fahrrad anreisen. Fahrradparkplätze befinden sich am Haupteingang oder Eingang Rennbahnstraße.

Tribünen- und Boxenbereich ausverkauft - Tageskassen ab 11:30 geöffnet

Die Nachfrage nach Tickets für den FC-RENNTAG ist wie in den Vorjahren hoch. Der Tribünen- und Boxenbereich ist ausverkauft. Stehplatztickets mit freiem Zugang zur Tribüne 2 sind dagegen erhältlich. Online-Tickets (ab 10,50 Euro) können über den kölngalopp-Ticketshop unter tickets.koelngalopp.de oder in der kölngalopp App gebucht werden. Im Vorverkauf gibt es eine Preisersparnis von bis zu 2 Euro gegenüber der Tageskasse sowie ein VRS-Ticket für die Anund Abreise inklusive. Die Tageskassen am Renntag sind ab 11:30 Uhr geöffnet.

Biergarten + Weinbar geöffnet

Auch in dieser Saison können die Besucherinnen und Besucher der Kölner Galopprennbahn die Renntage in einzigartigem Ambiente erleben. Beispielsweise an der Weinbar, die längst kein Geheimtipp mehr ist und zum Verweilen auf den Liegestühlen anregt. Oder aber im Biergarten unter den Linden bei einem frischen FRÜH-Kölsch und weiteren kulinarischen Angeboten.

Wettchance des Tages: 27.500 EUR Garantie in zwei Viererwetten

Allen Wettinteressierten bietet sich zu Saisonbeginn gleich eine doppelte Chance in der Viererwette. In der ersten Viererwette des Tages (Adbaker Performance Preis, 5. Rennen, Start: 16:05 Uhr) stehen am Ostermontag 15.000 Euro Garantie zur Ausschüttung. Im Preis der Stiftung des 1. FC Köln, 8. Rennen (Start: 17:35 Uhr), kommt dann noch einmal eine zweite Viererwette mit 12.500 Euro Garantie zur Ausspielung.

Die Saisoneröffnung mit dem FC-RENNTAG bietet eine Vielzahl von guten Gründen, um sich am Ostermontag auf den Weg in den Weidenpescher Park zu machen, um einen ereignisreichen Tag auf der Rennbahn zu verbringen.

Der Renntag beginnt um 13:30 Uhr, Start 1. Rennen um 14:00 Uhr

