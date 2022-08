FIBA EuroBasket 2022

Die Vorfreude auf die 41. Basketball-Europameisterschaft der Herren „EuroBasket 2022“ steigt. Für die Sportstadt Köln und das Sportland NRW ist diese Europameisterschaft von herausragender sportpolitischer Bedeutung – auch weil sie im Jahr 2022 die größte und bedeutendste Sportveranstaltung in Nordrhein-Westfalen ist. Am internationalen Turnier in den gastgebenden Ländern Deutschland, Italien, Georgien und der Tschechischen Republik werden insgesamt 24 Nationalmannschaften teilnehmen. Die LANXESS arena in Köln ist Austragungsort der Vorrunde mit allen Spielen der deutschen Nationalmannschaft. An fünf Spieltagen finden insgesamt 15 Begegnungen statt. Hinzu kommen viele Rahmenveranstaltungen in Köln (Empfang in der Flora Köln, Journalisten-Get-together, Nachhaltigkeitsprogramme für den Basketballsport u.w.).

× Erweitern Foto: Veranstalter

