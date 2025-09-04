Fußball-Länderspiel

DFB-Team empfängt Nordirland im Rahmen der WM-Qualifikation

Joshua Kimmich, Florian Wirtz & Co. kommen nach Köln. Das erste Heimspiel der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation findet am Sonntag, 7. September 2025, um 20:45 Uhr im RheinEnergieSTADION in Köln statt. In der Gruppe A trifft die Mannschaft von Julian Nagelsmann auf Nordirland. Drei Tage zuvor spielt der vierfache Weltmeister bereits sein erstes Qualifikationsspiel in Bratislava gegen die Slowakei. Die Gruppe A der WM-Quali für das Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird von Luxemburg komplettiert. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM-Endrunde. Der Gruppenzweite hat noch die Chance, sich über die Play-offs ein WM-Ticket zu erspielen. Bei der Fußball-WM 2026 werden erstmals 48 Nationen teilnehmen und damit insgesamt 104 Spiele stattfinden.

Tickets für das erste Heimspiel der DFB -Elf in Köln können unter www.tickets.dfb.de erworben werden.

Fan-Match am Nachmittag

Am Nachmittag vor dem Länderspiel findet zum völkerverbindenden Austausch ein Fan-Match statt. Um 13.30 Uhr spielt eine Fanauswahl aus Deutschland gegen eine Auswahl der Nordiren auf der Ostkampfbahn (Junkersdorfer Straße, 50838 Köln) neben dem RheinEnergieSTADION. Bereits einen Tag zuvor, am 6. September, wird auf den Stadionvorwiesen der „Cup der Fans“ ausgetragen, ein Fußballturnier des DFB, bei dem Mitglieder des „Fan-Club Nationalmannschaft“ sowie weitere Fangruppen antreten. Spielbeginn ist um 12 Uhr. Der Eintritt zu diesem Turnier sowie zum Fan-Match am Sonntag ist frei, ZuschauerInnen sind herzlich willkommen.