Handball-Highlight in Köln-Deutz

In früheren Jahren war der VfL Gummersbach regelmäßig für seine Saisonspiele in der LANXESS arena zu Gast. Seit 2012 fand jedoch nur noch eine Partie des Handball-Bundesligisten – im Jahr 2016 gegen den Bergischen HC – in Köln-Deutz statt. Nun, acht Jahre später, gastiert die Mannschaft um DHB-Star Julian Köster wieder in Deutschlands größter Multifunktionsarena: Am zweiten Weihnachtstag, den 26.12.2024, empfängt der VfL in der Domstadt am Rhein die Füchse Berlin.

Zu den Tickets geht es hier .

