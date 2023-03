Kunst gegen Not ist ein Hilfsprojekt, bei dem eine Auswahl an künstlerischen Arbeiten von renommierten Künstlern wie Ali Zülfikar, aber auch Doktoren, Dozenten, Kunstlehrern, Kunststudenten und talentierten Hobbykünstlern im Bürgerhaus Stollwerck in Köln bis zum 19.03.2023 ausgestellt werden. Die Kunstwerke können durch eine Onlineauktion auf unserer Homepage ersteigert werden und weisen dabei in ihrer Thematik, Größe und Technik eine große Bandbreite auf, sodass für jeden etwas dabei ist! Die Erlöse kommen vollständig der Hilfsorganisation „Aktion Deutschland Hilft“ für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu.

Die Spendenauktion findet ihr unter kunstgegennot.de

Kunst gegen Not, bis 19.03., Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, Köln

