Nach der fulminanten Premiere kehrt Jeck im Sunnesching nach Aachen zurück. 12.000 Jecke feierten in diesem Jahr erstmals auf dem CHIO-Gelände ein jeckes Festival. Die Tickets waren bereits im Februar restlos vergriffen. Nun steht fest: „Jeck im Sunnesching – Das Festival in Aachen“ findet am Samstag, 12. September 2026, erneut auf dem legendären Gelände des Aachen-Laurensberger Rennvereins statt.

Das Line-up verspricht ein Feuerwerk aus jecken Emotionen, Mitsingmomenten und kölscher Musik. Wie bei der Premiere treten Kasalla, Brings, Cat Ballou, Planschemalöör, Druckluft und die Hopfenkehlchen wieder auf. Dazu gibt es gleich vier neue Top-Acts: Höhner, Bläck Fööss, Kempes Feinest und Stadtrand. Moderiert wird das Festival von Lukas Wachten, für die jecken Tön sorgt DJ Der Schöne Branko.

„Wir bedanken uns bei allen, die es ermöglicht haben, dass Jeck im Sunnesching wieder nach Aachen zurückkehrt“, betont Veranstalter Jochen Gasser. „Einen besonderen Dank geht an Oberbürgermeister Michael Ziemons, der sich 2026 als neuer Schirmherr des Festivals engagiert, an Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier sowie an den Aachen-Laurensberger Rennverein mit seiner Präsidentin Stefanie Peters.“

„Die Premiere hat gezeigt, wie stark die Verbindung der Karnevalshochburgen Köln und Aachen ist“, sagt Jeck im Sunnesching-Initiator Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel.

„Nach dem großartigen Auftakt freue ich mich riesig, dass Jeck im Sunnesching in Aachen in die zweite Runde geht“, sagt Tim Grüttemeier, Städteregionsrat der StädteRegion Aachen. „Dieses Fest ist ein echtes Highlight für die ganze Region. Wieder werden zehntausende Jecke zusammenkommen, um ausgelassen zu feiern und eine wunderbare Zeit miteinander zu verbringen. Genau darauf freue ich mich, und bin sehr gerne wieder als Schirmherr dabei.“

„Auch 2026 wird es Jeck im Sunnesching in Aachen“, betont Michael Ziemons, Oberbürgermeister der Stadt Aachen. „Wer die vielen tausend fröhlich und friedlich feiernden Menschen erlebt hat, weiß, dass nicht nur ich mich darüber freue. Wie schön, dass das rheinische Lebensgefühl auch in 2026 wieder bunt und fröhlich gefeiert werden kann“.

Nach dem Festival geht es mit der offiziellen Aftershow-Party ab 21 Uhr im NOX weiter. Kombitickets sind vergünstigt zusammen mit dem Festivalticket erhältlich.

Der Vorverkauf startet am Dienstag, 9. Dezember, 16 Uhr. Tickets gibt es über jeckimsunnesching.de