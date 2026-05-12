KöllePally 2026

Foto (v. l.): Knacki Deuser, Hugo Berlin (Deuser Concept), KöllePally-Schirmherr Flo Hempel, Ausbilder Schmidt, Ralf Foerste (VRS), Kristina von Jan (VRS), Sebastian Lenninghausen (Gaffel), Christian Krüger (Let'sPlayDarts) und Till Stolpe (Leitung Tanzbrunnen Köln)

Das Darts-Spektakel KöllePally geht in die nächste Runde: Präsentiert wird die dritte Ausgabe am Samstag, 30. Mai 2026, im Theater am Tanzbrunnen (Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr) wieder gemeinsam vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und der Gaffel Brauerei und mit Unterstützung von „Let’sPlayDarts“ sowie Deiters und Deuser Concept. Initiiert vom VRS verspricht das Event wieder eine Mischung aus mitreißendem Dartssport, kölscher Stimmung und hochkarätiger Unterhaltung. Schon die beiden ersten Ausgaben waren ein voller Erfolg. Die Stimmung beim KöllePally ist genauso emotional aufgeladen wie bei der Darts-WM in London.

Hochkarätiges Line-up und spannende Matches

Bei KöllePally treten acht Teams gegeneinander an – jeweils bestehend aus einem/einer Prominenten und einem Qualifikanten/einer Qualifikantin. Das Publikum darf sich auch in diesem Jahr auf ein hochkarätiges Line-up freuen. Mit dabei sind Eko Fresh, Ikke Hüftgold, Dennis aus Hürth, Elmar Paulke, Julie Voyage, Ausbilder Schmidt, Mirko Lüdemann sowie Titelverteidigerin Mirja Regensburg. Dem Siegerteam winken ein VRS-Deutschland-Jahresticket und für den/die Prominente*n 3.000 Euro für einen guten Zweck seiner/ihrer Wahl. So stiftete Mirja Regensburg ihre Siegprämien in den beiden letzten Jahren an den Verein „Frauen helfen Frauen e.V. Köln“. Durch den Abend im Theater am Tanzbrunnen führt auch in diesem Jahr der bekannte Kölner Moderator Lukas Wachten.

Die Qualifikation: Vorentscheide in Gaffel-Kneipen

Die Mitspielenden der Prominenten für das Finale im Theater am Tanzbrunnen wurden in hart umkämpften Vorentscheiden ermittelt, die in den vergangenen Wochen in Gaffel-Kneipen stattfanden.

VRS-Geschäftsführer Michael Vogel: „Wir freuen uns, dass wir KöllePally mit unseren Partnern in diesem Jahr in die dritte Runde schicken und so erneut die Herzen der Kölner Darts-Fans höherschlagen lassen können. Dank der großartigen Zusammenarbeit mit Gaffel, »Let’sPlayDarts«, Deiters und der Agentur Deuser Concept wollen wir wieder ein unvergessliches Erlebnis bieten und sind stolz, dass wir erneut so viele prominente Gäste für KöllePally gewinnen konnten.“

„KöllePally hat gezeigt, dass Köln eine eigene Party-Kultur hat, die aus jedem Ereignis etwas Besonderes macht“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager von Gaffel. „Gemeinsam mit dem VRS wird die dritte Auflage wieder ein Highlight werden und die Stimmung des letzten Jahres bestimmt noch übertreffen.“

Tickets:

Resttickets können über KölnTicket oder Eventim erworben werden. Jedes Ticket beinhaltet nicht nur das Hauptevent, sondern auch den Zutritt zur im Anschluss stattfindenden Aftershow-Party. Die Eintrittskarte für KöllePally (inkl. Aftershow-Party) gilt zudem als Fahrausweis für alle Busse und Bahnen im VRS-Netz.

Alle weiteren Informationen zum Spielmodus und den Abläufen sind auf der offiziellen Website zu finden: www.koellepally.de.