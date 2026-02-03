Plattenfans aufgepasst – das Musikhighlight kommt wieder nach Köln! Am Sonntag, den 8. März von 11 bis 16 Uhr verwandelt sich die Stadthalle in ein Paradies für alle, die Musik nicht nur hören, sondern auch fühlen wollen:

Willkommen zur Kölner Schallplattenbörse!

Egal ob Rap, Rock, Pop, Heavy Metal, House, Funk, Soul egal ob Vinyl oder CDs - es wird hier alles gebogten, auch Schlager und Rock’n‘Roll aus den 50er Jahren.

Fast 100 Aussteller sind am Start, um die Vinyl-Wünsche zu erfüllen. Nun gut, etwa ein Viertel des Angebots sind CDs; es gibt also auch genug Futter für den Player.

Sonntag, 8. März (11-16 Uhr): Kölner Schallplatten-Börse in der Stadthalle, Jan-Wellem-Straße 2 (U-Bahn Wiener Platz)