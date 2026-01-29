Königswetter ist jedem ein Begriff, aber was ist eine Königstour? Darauf kann Fotograf und Alpinjournalist Michael Pröttel eine Antwort geben – und natürlich auch passende eindrucksvolle Bilder zeigen. Er wuchs unweit der Alpen in Berg am Starnberger See auf. Wahrscheinlich die Grundlage für seine Leidenschaft, die er schließlich zum Beruf gemacht hat. Bereits in seinem Geografie-Studium beschäftigte ihn das Thema Naturschutz und ist mittlerweile im Vorstand des von Mountain Wilderness Deutschland aktiv.

Bei seinem vierteiligen Vortrag – Wasser, Gletscher, Fauna und Wetter – leitet er jedes Thema entsprechend mit stimmungsvollen Sound- und Bild-Sequenzen ein. Der Reisejournalist liefert Berichte mit beeindruckenden Bildern für Zeitschriften wie Panorama, Alpinwelt und Bergsteiger. Er kennt sich in den Alpen aus, wie in seiner Westentasche und hat hier quasi jeden Winkel erkundet. Über die Jahre hat er das nötige Know-how gesammelt, um einzigartige Touren zu empfehlen – Königstouren eben. Er nimmt uns mit zu den großen Gratüberschreitungen der Nördlichen Kalkalpen, in die Gletscherwelt des Alpenhauptkamms und auf beeindruckende Dolomitengipfel. Zu den bekannten Playern der Ostalpen wie Watzmann und Ortler gesellen sich auch unbekanntere wie Hoher Tenn oder Hochgall. Sie erfüllen die Kriterien einer Königstour (große Dimensionen, signifikanter Höhenunterschied, spektakuläres Panorama, herausfordernd, abwechslungsreich) und sind doch teils sogar mit einfacher Bergwanderausrüstung machbar.

Nach den mitreißenden Geschichten und imponierenden Bildern ist man garantiert mit dem AlpinVirus infiziert und freut sich über Michael Pröttels Tourenliste mit Weblinks zu seriösen Tourenbeschreibungen, die kostenlos auf alpinjournal.de zum Download bereitstehen.

Michael Pröttel: Königstouren der Ostalpen, 06.02., 19:30h, Berufskolleg Humboldtstraße, Perlengraben 101. Köln, ab 7€

Aktuelle Informationen unter: www.alpinvisionen.de