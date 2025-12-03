KUNST!RASEN Saison 2027

Das Programm der KUNST!RASEN Saison 2026 ist noch nicht abgeschlossen, da gibt’s schon die Ankündigung des ersten Acts für das darauffolgende Jahr 2027. Die Fantastischen Vier, die zuletzt im August 2022 bei den Konzerten auf der Hofgartenwiese zu sehen waren, kehren wieder nach Bonn zurück. Der letzte Bus der Fantastischen Vier nimmt weiter Fahrt auf, nächster Halt: KUNST!RASEN, Bonn am 23. Juli 2027.

Nachdem sich die Tickets für die Arenatournee (Dezember 2026 bis Februar 2027) in rekordartiger Geschwindigkeit verkauft haben und es nur in vereinzelten Städten noch wenige Restplätze gibt, reagieren Die Fantastischen Vier auf die hohe Ticketnachfrage und starten deutlich früher als geplant mit dem Vorverkauf für die Open-Air-Konzerte im Sommer 2027.

Wie bereits angekündigt, möchte die Band eine Mischung aus Orten besuchen, die Ihnen besonders am Herzen liegen, oder an denen sie tatsächlich bisher noch nie gespielt haben. Die Fantastischen Vier dazu: „die ersten Open Air - Shows 2027 werden bereits am 5. Dezember in den Verkauf gehen. Unser Team arbeitet parallel intensiv an der Planung für weitere Konzerte. Wir versprechen euch, in nächster Zeit weitere Termine nachzuschieben!"

Die Fantastischen Vier„Der letzte Bus – Sommer Open Airs 2027“, 23.07.2027, 19h, KUNST!RASEN, Rheinaue, Bonn, www.eventim.de