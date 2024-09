Larusta & The Dead Dogs mit neuer Single

Larusta legt eine neue Singlenach, die tief in die Abgründe der Isolation vordringt."Scattered" ist nicht einfach nur ein Track, sondern ein zerrissenes Tagebuch aus den Lockdown-Tagen, in denen alles, was uns einmal sicher erschien, in Trümmern lag.

Passend zur düsteren Thematik von "Scattered" haben Larusta und Alex Christidis ein Musikvideo gedreht, das die trostlose Atmosphäre der Lockdown-Tage perfekt einfängt. Gedreht in einem verlassenen Laden in London, strahlt das Video eine bedrückend eEinsamkeit aus. „Als wir durch die Flure gegangen sind, ist uns ein Stehpult aufgefallen und wir wussten, dass es genau der Gegenstand ist, der uns bis jetzt für das Video fehlte,” erinnert sich Larusta. Das Video ist mehr als nur ein Begleitwerk – es ist eine visuelle Vertiefung der Songtexte, ein Abbild der inneren Zerrissenheit, die „Scattered“ ausmacht.

ÜBER LARUSTA & THE DEAD DOGS: Larusta & The Dead Dogs ist das Projekt von Jan Knandel, der seit 2019 die Londoner Musikszene mit seinem unverkennbaren Sound aufmischt. Er selbst steht hinter jedem Aspekt der Musik – von den tiefgründigen Texten bis zu den atmosphärischen Arrangements. Mit „Scattered“ liefert er den Soundtrack zu einer Zeit, die uns alle an unsere Grenzen gebracht hat – und darüber hinaus.

Das Debütalbum “The Life You Save May Be Your Own” von Larusta & The Dead Dogs erscheint am 15.11. Am 14.11.findet im ART Stalker in Berlin das Release-Konzert statt. Weitere Termine auf larusta.net und über Larustas Social-Media-Kanäle.

Hier geht es zum Video.